Anna Wendzikowska uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka i aktorka słynie z własnego stylu, w którym nie brakuje najnowszych trendów. Jej fanki często obserwują stylizacje swojej idolki, by poszukiwać dla siebie inspiracji. Ostatnio ich uwagę przykuł płaszcz, który pochodzi z nowej kolekcji marki Zara.

Płaszcz z Zary Anny Wendzikowskiej - cena

Anna Wendzikowska pokazała na Instagramie zdjęcie z Londynu, na którym widzimy ją w świetnej stylizacji. Najciekawszym elementem zestawu jest płaszcz, który gwiazda miała na sobie. To model z kolekcji marki Zara. Ma kolor złamanej bieli, kołnierz z dużymi klapami, fason oversize i pasek w talii. Cena to 549,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Anna Wendzikowska zachwyciła internautki swoją stylizacją. Pod fotką natychmiast pojawiły się pytania o marki poszczególnych ubrań. Największą uwagę przykuł płaszcz. Gwiazda zdradziła, że kupiła go w Zarze.

To okrycie, które idealnie pasuje jako uzupełnienie stylu miejskiego z jeansami i sneakersami. Będzie odpowiedni na cieplejsze zimowe dni, lecz przede wszystkim sprawdzi wiosną. Powód? Płaszcz ma modną barwę złamanej bieli. Biel to kolor, który należy do najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2020. Jest świeża, lekka, kobieca. Sprawdza się zarówno przy stylu eleganckim, jak i casualowym.

Płaszczyk z Zary możesz nosić do pracy do spódnicy ołówkowej i białej koszuli, jak również do jeansów i sneakersów. Wszystko zależy od dobranych dodatków oraz modowej wyobraźni. Nam bardzo podoba się zestaw, który stworzyła Anna Wendzikowska, zestawiając płaszcz z beżowymi spodniami, sportowymi butami, skarpetkami w gwiazdki (bardzo hot!), beżową torebką oraz czapką w podobnym kolorze.

