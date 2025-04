Romantyczny styl Ani Wendzikowskiej doczekał się setek fanek. Wcale się im nie dziwimy, bo same z ogromną przyjemnością śledzimy stylizacje dziennikarki. Często stawia na kobiece, ale nieoczywiste kroje, które doskonale podkreślają sylwetkę. Tym razem postawiła na piękną i wyjątkowo zwiewną sukienkę polskiej marki. Jak w niej wygląda?

Anna Wendzikowska w sukience z Mohito

Sukienka, którą wybrała dziennikarka, to wariacja na temat najmodniejszego (i zdecydowanie najkorzystniejszego dla figury) fasonu babydoll. Zamiast klasycznego okrągłego wykończenia ma ona jednak hitowy dekolt halter wiązany na długie wstążki.

Ania Wendzikowska zestawiła sukienkę z Mohito z klasycznymi białymi sneakersami i najmodniejszym kapeluszem z absurdalnie szerokim rondem. Ten look to kwintesencja lata 2020. Nie powstydziłaby się go żadna fashionistka!

Sukienka z Mohito sięga do połowy uda, a dzięki rozszerzanemu krojowi i falbanie na dole wspaniale wyszczupla sylwetkę - zwłaszcza nogi. Ma uroczy i bardzo kobiecy różowy kolor i delikatny kwiatowy deseń w stylu akwareli.

Sukienka Ani Wendzikowskiej ma dwie warstwy materiału - górna to delikatnie prześwitująca tkanina, pod spodem zaś znajduje się kryjąca, miękka w dotyku halka. Możesz kupić ją w rozmiarach od 32 do 40 - w sklepie internetowym Mohito.

Jak nosić sukienkę Ani Wendzikowskiej z Mohito?

Jeśli duże sneakersy i jeszcze większy kapelusz to dla ciebie zbyt odważne dodatki, wcale nie musisz rezygnować z tej sukienki z Mohito. Z łatwością połączysz ją tak, by wyglądać modnie, a jednocześnie czuć się komfortowo.

My polecamy przede wszystkim najmodniejsze w tym sezonie klapki. Wybierz te o fasonie mule lub klapki z stylu Bottega Veneta. Sukienka będzie też świetnie wyglądać z ponadczasowymi sandałkami na słupku.

Nie zapominaj też o dodatkach. Pleciona torebka - koszyk lub listonoszka z korali doskonale uzupełnią twoją stylizację. Możesz też wybrać kapelusz o nieco mniejszym rondzie - w każdym wydaniu to prawdziwy must have w letnich stylizacjach.

