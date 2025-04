Płaszcz będzie nieodzownym elementem naszej codziennej garderoby jeszcze przez co najmniej kilka tygodni. Nawet, jeśli temperatura w ciągu dnia skacze do kilkunastu stopni, a słońce naprawdę już przyjemnie grzeje, rano i wieczorem nadal jest chłodno.

Długi lub krótki płaszcz to nadal must have, ale do tej pory stawiałyśmy raczej na czarne, brązowe i beżowe kolory. A gdyby jednak trochę zaszaleć z barwami? Anna Lewandowska już wie, co w trawie piszczy i postawiła na okrycie w ciemnozielonym kolorze.

Anna Lewandowska w zielonym płaszczu

Znana trenerka doskonale orientuje się w najnowszych trendach i doskonale dopasowuje je do swojego stylu. Ty razem postawiła na piękny w zielonym kolorze.

Niestety płaszcz Lewandowskiej kosztuje kilka tysięcy złotych, ale jeśli bardzo ci się podoba, nie martw się - w Zarze znalazłyśmy bardzo podobny, za który zapłacisz kilka razy mniej.

W nowej kolekcji Zary znalazłyśmy bardzo podobny model. Nie jest on najtańszy - kosztuje 549 zł, czyli sporo jak na sieciówkę. Z kilku powodów jest jednak naprawdę wart tych pieniędzy.

fot. Materiały prasowe

Po pierwsze, nie da się ukryć, że ten płaszcz jest wyjątkowo ładny. Chociaż z początku nie byłyśmy przekonane do tego koloru - wbrew pozorom, głęboka ciemna zieleń do wyjątkowo uniwersalny odcień.

Ten płaszcz będziesz mogła nosić przez kilka sezonów - i to nie tylko przez to, że ma uniwersalny krój. Jest uszyty z materiału o bardzo wysokiej zawartości wełny i wiskozy, dzięki czemu jest znacznie trwalszy niż okrycia ze sztucznych, marnej jakości tkanin.

