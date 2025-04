Pod każdym pozowanym zdjęciem Anny Lewandowskiej można znaleźć setki pytań o marki ubrań i sklepy, w których można je kupić. Wcale nas to nie dziwi - trenerka fitness jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Zawsze wygląda stosownie do okazji, swojej figury i pogody - i nawet w ogromnej puchówce i ciężkich zimowych butach wygląda stylowo.

Reklama

W jej szafie dominują stonowane kolory, ale to wcale nie znaczy, że Lewandowska boi się sięgnąć po coś odważniejszego. Nie da się ukryć, że to, co najbardziej przyciąga naszą uwagę, to właśnie buty trenerki. Niezależnie od tego, czy to jesienne bikerki, wiosenne botki czy klapki, zawsze są doskonale dopasowane do całej stylizacji. Ostatnio zakochałyśmy się w jednych z botków, w których pozowała...

Botki Anny Lewandowskiej za ponad 2 tys. zł

To piękny model, ale niestety - również i bardzo drogi. Botki, które ma na sobie trenerka pochodzą z kolekcji Isabel Marant, a ich cena przekracza nawet 2 tysiące złotych. To o wiele więcej, niż może sobie pozwolić przeciętna Polka... Jak wyglądają?

Naprawdę ciężko się im oprzeć. My zakochałyśmy się od pierwszego wrażenia. Na szczęście botki w tym stylu są ostatnio bardzo popularne. W 2iększości sklepów obuwniczych oraz sieciówek odzieżowych można kupić bardzo podobne, ale nawet 10 razy taniej.

Gdzie kupić botki w stylu Anny Lewandowskiej?

Bardzo podobne botki znalazłyśmy w Zarze. Mają modny kowbojski krój, który dodatkowo podkreślony jest pionowymi przeszyciami. Są niemal identyczne, a kosztują tylko 199 zł.

fot. Materiały prasowe

Zamszowe botki to hit każdej wiosny. Świetnie sprawdzą się na co dzień, a do tego są wyjątkowo wygodne. Na płaskiej, ale elastycznej podeszwie spokojnie przechodzisz cały dzień bez dyskomfortu lub bolących nóg.

Te buty kupisz w sklepie internetowym marki Zara, ale proponujemy się pospieszyć, bo wyprzedają się błyskawicznie.

Reklama

Więcej modnych okazji w Zarze: