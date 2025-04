Anna Dereszowka nie rezygnuje z pięknych sukienek nawet w czasie izolacji. Często śledzimy modowe wybory aktorki i musimy przyznać, że są zawsze bardzo gustowne, a jednocześnie kobiece.

Tym razem aktorka postawiła na prostą koszulową sukienkę w wyjątkowym kolorze. Chociaż tej wiosny królują błękity, temu odcieniowi zieleni naprawdę nie sposób się oprzeć... Doskonale podkreśla karnację i oczy Anny Dereszowskiej - ale będą w niej wyglądać doskonale nie tylko zielonookie kobiety.

Zielona koszulowa sukienka Anny Dereszowskiej

Sukienkę, którą wybrała aktorka, można nosić na dwa sposoby. Zapięta pod szyję będzie tworzyć wysoki okrągły dekolt. Jeśli jednak postanowisz rozpiąć górny guzik, ułoży się w elegancki koszulowy kołnierzyk.

Ten zielony kolor doskonale pasuje do wiosennych miesięcy - i to nie tylko ze względu na budzącą się do życia przyrodę. Doskonale pasuje do każdego typu urody, niezależnie od tego, czy jesteś blondynką o niebieskich oczach, czy brunetką o śniadej cerze, z pewnością będziesz wyglądać w niej olśniewająco.

Jeśli chcesz dodać dodatkowego wymiaru takiej prostej sukience, w talii zapnij pasek. W ten sposób podkreślisz ją i optycznie wyszczuplisz sylwetkę.

Koszulowa sukienka z Zary w stylu Anny Dereszowskiej

Jeśli marzy ci się sukienka w stylu Anny Dereszowskiej, w Zarze znalazłyśmy piękny model, który wygląda prawie identycznie.

fot. Materiały prasowe

Koszulowa sukienka z Zary ma okrągły dekolt i bardzo modne w tym sezonie duże guziki. Jej prosty i ponadczasowy krój sprawia, że będziesz ją nosić nie tylko w tym sezonie, ale i w przyszłych latach.

Jest uszyta z miękkiego w dotyku, przewiewnego poliestru i możesz ją kupić online w rozmiarach od XS do XL - z pewnością znajdziesz rozmiar idealny dla siebie.

Załóż do niej modne w tym sezonie klapki, a jeśli postanowisz założyć ją na większą okazję, wybierz sandałki na szpilce. Doskonale będą do niej pasować czarne i złote dodatki.

