Aksamit to bawełniana tkanina z krótką okrywą włosową wykonaną z jedwabnych lub wełnianych nici. Jest piękną, ale kłopotliwą tkaniną, którą się kocha, albo nienawidzi. Do której grupy należycie?

Reklama

Te rzeczy powinny się znaleźć w twojej szafie jesienią!

Aksamit to hit sezonu jesień-zima 2016/2017

Aksamit najczęściej kojarzymy z kiczowatymi ubraniami, które nosiły bohaterki serialu "Dynastia". W tym sezonie ten szlachetny materiał wraca do łask i zyskuje nowe życie. Pojawił się m.in. w najnowszej kolekcji Acne Studios i Dolce & Gabbana. Najbardziej znane sieciówki bardzo szybko podchwyciły ten trend. Dlatego w ich najnowszych kolekcjach również znajdziecie bardzo dużo ubrań i dodatków wykonanych z tego rodzaju materiału. Obecnie na sklepowych półkach pojawiły się aksamitne sukienki, spodnie, body, topy, kurtki, marynarki, a nawet buty.

3 modele marynarek, które będą hitem

Jak nosić ubrania wykonane z aksamitu?

Do tej pory uważano, że aksamit jest przeznaczony na wieczór. Oczywiście czarna sukienka najlepiej będzie prezentowała się w czasie wielkiego wyjścia. Jednak luźna sukienka lub bomber, to świetna propozycja na co dzień. Ta pierwsza będzie dobrze wyglądała z ciężkimi motocyklowymi botkami i skórzaną ramoneską. Kurtkę możecie łączyć z dżinsami i sportowymi butami.

Jeżeli szukacie inspiracji do stworzenia własnych stylizacji, to koniecznie zerknijcie na zestawy, które skompletowały gwiazdy. Nam najbardziej podoba się Zosia Ślotała. Ta bordowa marynarka ze złotymi guzikami jest boska.

Kolejny relikt przeszłości. Czy ten się przyjmie?

fot: ONS/od lewej: Julianne Moore; Sofia Vergara; Zofia Ślotała; Demi Lovato

Jak przechowywać aksamitne ubrania?

Ciekawostką jest, że aksamitne ubrania powinno się zwijać w rulon, a nie składać. Zwinięty nie będzie miał połamanych włosków, których uprasowanie nie będzie później łatwe. A skoro już jesteśmy przy prasowaniu, to jak właściwie to robić? Na lewą stronę, aby włosie nie uległo zniszczeniu, trzeba to robić na gładkim ręczniku.

Reklama

5 najmodniejszych modeli kurtek na sezon jesień-zima 2016/2017