Upały coraz mocniej dają się we znaki, a fakt, że w tym roku znowu brakowało pogody przejściowej, która przygotowałaby nas na ich nadejście, wcale nie pomaga. Agnieszka Kaczorowska ma na to jednak sprawdzony sposób - wybrała piękną mini sukienkę na ramiączkach od jednej z polskich marek.

Agnieszka Kaczorowska w musztardowej sukience na ramiączkach

Ten kolor to idealny wybór na lato, a wbrew pozorom pasuje do każdego typu urody. Sukienka, którą wybrała aktorka, to model o długości midi z najmodniejszymi akcentami sezonu czyli falbankami. Ma ona jednak swoją cenę - i to naprawdę niemałą. Sukienka Kaczorowskiej pochodzi z kolekcji marki Muses i kosztuje... 1100 zł. Ta cena zwala z nóg!

Jeśli marzy ci się sukienka w podobnym kolorze, ale nie chcesz wydawać na nią sporej części domowego budżetu, znalazłyśmy 3 modele w musztardowo-żółtych odcieniach, które świetnie sprawdzą się na lato. Mają podobną długość oraz ramiączka. Jak wyglądają?

fot. Materiały prasowe Renee/Materiały prasowe Born2Be

Pierwsza z nich to model z dziewczęcym wykończeniu dekoltu w formie wiązania. Na spódnicy sukienki znajduje się modne zapięcie na guziki. Jest lekko rozkloszowana od pasa, dzięki czemu optycznie wyszczupla talię oraz nogi. Do tego kosztuje 89,99 zł, a z kodem rabatowym zapłacisz za nią zaledwie 67 zł.

Druga sukienka ma prosty krój i lekko jaśniejszy odcień, jednak jej dużym atutem jest bluzka o fasonie bralette. Podkreślone miseczki sprawiają, że biust wydaje się większy, a talia węższa. Ten model również jest lekko rozkloszowany i bardzo minimalistyczny. Idealnie nada się dla kobiet, które lubią poszaleć z biżuterią i dodatkami! Kosztuje 89,99 zł, ale po wpisaniu kodu rabatowego zapłacisz za nią tylko 67 zł.

Trzecia i ostatnia sukienka w musztardowym kolorze to model dla tych kobiet, które podążają za najnowszymi trendami. Ma bardzo modne pionowe falbanki, które optycznie wysmuklają sylwetkę dzięki stworzeniu dwóch pionowych linii. Ma dekolt w delikatne serduszko i jest zebrana w talii. W regularnej cenie kosztuje 79,99 zł, jednak ona również jest objęta promocją, dzięki której możesz zapłacić za nią zaledwie 59,99 zł.

Dla kogo jest musztardowa mini sukienka?

Wiele kobiet takie modele sukienek odrzuca już w przedbiegu. Po pierwsze, są mylnie przekonane, że mini sukienki są przeznaczone jedynie dla młodych dziewczyn o figurze modelki. Po drugie, boją się musztardowego koloru i tego, że podkreśli u nich niedoskonałości skóry takie jak zasinienia pod oczami czy szara cera.

Tymczasem do tej sukienki wcale nie trzeba mieć ani nóg na samego nieba, ani nieskazitelnej alabastrowej cery. Wszystko zależy od tego, jak ją zestawisz. Jeśli chcesz maksymalnie wydłużyć i wyszczuplić nogi, załóż do niej sandały na słupku lub klapki na niskim obcasie - w tej roli świetnie sprawdzą się te o brązowym lub czarnym obcasie. Jeśli chcesz zamaskować zbyt szerokie ramiona, zarzuć na nie modną jeansową kurtkę.

Ponieważ te modele są gładkie i proste, aż proszą się o to, by uzupełnić ją biżuterią. Warto wybrać szczególnie tę złotą, która będzie pięknie mienić się w słońcu i uzupełnią musztardowy kolor sukienki.

