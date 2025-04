Wyprzedaże trwają cały czas, ale już niedługo za upatrzone ubrania będziemy mogły zapłacić jeszcze mniej. Czego jednak szukać, by nie kupić bubla, którego nie założymy nigdy w życiu? Oto 6 rzeczy, które tej wiosny i lata musisz mieć w swojej szafie - a to doskonała okazja, by się w nie zaopatrzyć.

Niebieski rządzi

...i to w każdym odcieniu, jednak najmodniejszy będzie bardzo głęboki błękit. Kochamy go na jeansie i sukienkach, świetnie podkreśla opaleniznę i doskonale pasuje do wszystkich letnich stylizacji.

Niebieski świetnie wygląda w wersji total look - i nie powinnaś się bać tego wydania! Doskonale pasuje też do kwitnącego latem stylu marynarskiego - biało-niebieskie pasy to nieśmiertelny wzór, który uwielbiamy nie tylko w dodatkach.

Oversizowa marynarka

Marynarki w męskim stylu pokochały też gwiazdy. Bardzo często widzimy je u Anny Lewandowskiej, która pożycza je od swojego męża! Doskonale wyglądają na bardzo kobiecych sukienkach lub... w ich roli. Połącz ją ze szpilkami, a uzyskasz wyjątkowo stylowy look.

Najmodniejsze są te w delikatną kratę, ale gładkie marynarki wyglądają równie dobrze - szczególnie zestawione z pasującymi spodniami jako komplet.

Bufiaste rękawy

Te będziemy nosić przede wszystkim w sukienkach. Kierujemy się jedną zasadą - im większe, tym lepsze. W tym sezonie przymykamy oko na ich niekoniecznie zbawienny wpływ na figurę.

Kwadratowe noski w klapkach

Klapki o kwadratowych noskach lansuje przede wszystkim Bottega Veneta, ale szybko podłapały je również najpopularniejsze sieciówki. Bardzo ładne modele znajdziesz na przykład w Zarze.

Klapki o kwadratowych noskach pokochała Natalia Siwiec. Łączy je z maxi sukienkami i musimy przyznać, że nie widziałyśmy jeszcze równie wakacyjnego i kobiecego zestawu.

Duże guziki w kardiganach

Tej wiosny zapominamy o subtelnych zapięciach. Im większe guziki, tym bardziej są pożądane na swetrach - i to nie tylko tych grubych i mięsistych. To bardzo łatwy sposób, by wyglądać modnie i stylowo, a jednocześnie... nie trząść się z zimna podczas chłodnych wiosennych wieczorów.

