Black Friday 2019 w Zarze już 29 listopada (piątek). Wiele osób czeka na informację, jaka obniżka będzie w Zarze z tej okazji. Hiszpańska sieciówka jak zwykle do ostatniej chwili trzyma swoich klientów w niepewności. Informacja o obniżkach i rabatach pojawi się zapewne dopiero w piątek. Uprzedzając fakty, sprawdziłyśmy, co warto kupić w Zarze w Czarny Piątek. Marzymy, by właśnie te ubrania i dodatki zostały przecenione!

Kurtka futerko Zara, cena 349 zł

Jeden z hitów sezonu jesień-zima 2019/2020 to kurtka futerko (oczywiście ze sztucznego futra). Kojarzy się blichtrem w stylu dawnego Hollywood, lecz obecnie nosimy ją nie tylko do eleganckich stylizacji. Projektanci mody zachęcają, by eksperymentować z modą. Futerko doskonale wygląda z jeansami boyfriend oraz stylowymi sneakersami.

Dwurzędowa marynarka w pepitkę Zara, cena 349 zł

Pepitka to klasyczny wzór, który obecnie wraca do łask. Jest ponadczasowy, elegancki i bardzo w trendach. Pasuje na oficjalne okazje, lecz z powodzeniem można go nosić również na co dzień. Tradycyjna dwurzędowa marynarka w ten stylowy deseń to rzecz, którą będzie można nosić dłużej niż przez jeden sezon.

Sukienka w zwierzęcy wzór Zara, cena 199 zł

Sukienki z Zary zawsze są boskie! W tym sezonie wciąż na topie jest animal print. Absolutny must have to sukienka w panterkę. Będzie świetnie wyglądała z zamszowymi kozakami oraz kurtką typu futerko. Możesz ją nosić do pracy lub na wieczorne wyjście. Wszystko zależy od dobranych dodatków.

Bluza z nadrukami Zara, cena 109 zł

Lubisz pop-art i młodzieżowe trendy? To świetnie! Obecnie na topie są bluzy z nadrukami np. z postaci z kreskówek lub zupełnie abstrakcyjnymi. Dają możliwość kreowania różnorodnych stylizacji. Klasycznych - z jeansami i sportowymi butami lub nieco przewrotnych - z ołówkową spódnicą i szpilkami.

Kowbojki w krowie łaty Zara, cena 359 zł

Noszą je gwiazdy, celebrytki i infulencerki - kowbojki wręcz opanowały jesienno-zimowe trendy! Na topie są zarówno klasycznie czarne czy brązowe, lecz najbardziej pożądane są te w zwierzęce wzory. Wśród nich prym wiodą krowie łaty, które są hitem Instagrama. Skusisz się?

