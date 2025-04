Lato w pełni, więc czas spakować walizki na wakacyjne wyjazdy. Jak zawsze pojawia się wtedy pytanie — co ze sobą zabrać? Jakie kosmetyki wybrać, by mieć wszystko, co niezbędne? Mamy małą podpowiedź. Te produkty to najbardziej pożądane rzeczy w letnich kosmetyczkach. Dobrze pomyśleć o nich wcześniej i przygotować się na wakacyjne szaleństwa!

Reklama

1. Orzeźwiająca woda toaletowa

To produkt, który koniecznie powinien znaleźć się w naszej kosmetyczce. Na wakacjach będziesz używać go non-stop. Woda toaletowa o orzeźwiającym zapachu przyda się na plaży, podczas zwiedzania i w hotelowym pokoju. Niezbędna jest także w podróży. Zastosowań wiele, warto więc wybrać tę najlepszą! Nasza propozycja to Calvin Klein CK One Summer 2019, orzeźwiająca woda toaletowa o cytrusowym zapachu. Jest edycją limitowaną kultowego zapachu unisex CK one. Nadaje się więc dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nas bardziej przekonywać już nie trzeba. Chętnie wypróbujemy ją latem!

2. Małe pojemniczki do walizki

Podstawową zasadą przy pakowaniu się na podróż jest zabieranie kosmetyków w małych pojemniczkach. Kosmetyczka powinna być lekka i nie zawierać nadmiernych ilości płynów, olejków czy szamponów. Na urlopie wykorzystasz ich niewielkie objętości. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie pustych pojemniczków Notino. Zestaw zawiera 3 buteleczki o pojemności 50 ml oraz 2 pojemniczki o pojemności 20 ml. Całość spakowana jest w przezroczystą kosmetyczkę. Warto zabrać ją do samolotu i zaoszczędzić miejsce w walizce. Dostępne dwa warianty kolorów!

3. Spray modelujący do włosów

Na plaży zawsze chcemy wyglądać bosko. Dużo zależy tu od naszej fryzury. Niestety, lubi ona płatać figle. Szczególnie na wyjeździe warto mieć ze sobą spray do włosów. W kilka chwil pomoże on uporać się nam z niesfornymi włosami. Ten od L'Oreal Professionnel zapewni efekt plażowych fal i naturalnie je utrwali. Dzięki lekkiej konsystencji nie obciąży włosów i delikatnie je nawilży. Można stosować go zarówno na suche, jak i wilgotne włosy. Najlepiej wrzucić do letniej torby i mieć go ze sobą zawsze, gdy zajdzie potrzeba.

4. Mgiełka do skóry nawilżająca

Ochrona skóry przed promieniowaniem UV na wakacjach jest niezbędna. Szczególnie jeśli chodzi o tak delikatną sferę, jak cera. Mgiełka nawilżająca z wysokim filtrem pomoże ją odpowiednio ochronić. Ta od La Roche-Posay ma aż SPF50 ochrony przed słońcem. Dodatkowo orzeźwia i przynosi uczucie ochłody. Można stosować ją na nawet makijaż — bez ryzyka zniszczenia go.

5. Perfumy na wakacje

To tajny trik każdej z nas, by czuć się seksownie i elegancko gdziekolwiek jesteśmy. Warto zabierać je wszędzie, nawet na wakacje. Te w postaci lekkiej wody perfumowanej sprawdzą się idealnie na lato! Nasza propozycja to Acqua di Gioia, przepiękny zapach od marki Armani. Pachnie morzem, limonką i miętą... Wiele kobiet wspomina o jego wyjątkowej woni. Nas zachęca również piękny flakon, inspirowany kształtem kropli wody.

Jak skompletować wakacyjną kosmetyczkę?

Jeśli chcesz znaleźć wszystkie potrzebne kosmetyki szybko i bez wychodzenia z domu, mamy dla ciebie dobrą wiadomość!

Sklep internetowy Notino przygotował ponad 55 000 produktów od 1150 marek! Możesz zamówić przesyłkę z dostawą do domu lub odebrać ją w sklepach stacjonarnych Notino. Na zwrot kosmetyków masz aż 90 dni! Konsultanci zarówno przez internet, jak i stacjonarnie pomogą ci z doborem odpowiednich produktów.

Dawna nazwa sklepu internetowego Notino to iperfumy.pl

Reklama