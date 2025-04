Klasyczny trencz + mokasyny na platformie

Klasyk klasyków: dwurzędowy trencz w uniwersalnym czarnym kolorze stworzy świetną parę z przykuwającymi wzrok mokasynami. To zestawienie rodem z mediolańskiej kawiarni odnajdzie się w wielu sytuacjach: w pracy, na spacerze czy spotkaniu ze znajomymi.

Klasyczny trencz

Dwurzędowy trencz od WITTCHEN ma klasyczny krój z klapą z tyłu i paskami przy mankietach. Wysoki kołnierz wygląda równie dobrze postawiony, jak i położony. Nawiązuje do męskiej mody, ale w ultrakobiecym wydaniu.

fot. materiały prasowe

Mokasyny na platformie

Mokasyny ze skóry dodadzą elegancji do każdego stroju. Ich klasyczny krój jest przełamany nowoczesną podwyższoną podeszwą i zdobieniami we włoskim stylu, który nie boi się nadmiaru. Noś je do neutralnych looków, na przykład białych dżinsów i beżowej koszuli. A na to oczywiście trencz!

fot. materiały prasowe

Krótki trencz + sneakersy

Połączenie płaszcza do połowy uda i nowoczesnych butów WITTCHEN to kwintesencja sportowego szyku. Wypróbuj je tej wiosny, a staną się Twoją ulubioną para dodatków na wiele, wiele sezonów.

Krótki trencz

Nieco krótsza wersja ulubionego przez kobiety na całym świecie dwurzędowego trencza. Płaszcz został wzbogacony o zatrzaski zamiast tradycyjnych guzików, dzięki czemu płaszcz nabiera nieco technicznego charakteru. A prosta forma trencza z długą tylną klapą pięknie układa się na sylwetce… i rewelacyjnie pasuje do sportowych trendów.

fot. materiały prasowe

Sneakersy z perforowanej skóry

Nowoczesne sneakersy królują na ulicach najmodniejszych miast. Nic dziwnego: żadne buty nie mogą dorównać im wygodą, a jednocześnie są bardziej stylowe niż niejedne mokasyny. Noś je do ponadczasowych stylizacji z nutą nonszalancji: na przykład koszuli oversize, dżinsów z wysokim stanem i trencza.

fot. materiały prasowe

Klasyczna ramoneska + kowbojki

Zastanawiałaś się, do jakich butów nosić kurtkę ramoneskę? Kowbojki WITTCHEN sprawdzą się tu idealnie. Nie muszą być czarne: na cieplejsze miesiące znakomitym wyborem będzie kurtka i buty w jasnym kolorze naturalnej skóry. Dodaj zwiewną sukienkę maxi lub dżinsową mini z t-shirtem i stylizacja boho gotowa!

Klasyczna ramoneska

Ta ramoneska ma zapinany ukośnie suwak, szeroki kołnierz i dużo suwaków i zatrzasków – jak przystało na klasyczny model tej kurtki. Jej surowy, rockowy charakter przełamuje jaśniejszy kolor. Noś ją do wszystkiego, od kwiecistych sukienek po eleganckie zestawy z chinosami i koszulą.

fot. materiały prasowe

Zamszowe kowbojki

Do ramoneski od WITTCHEN dodaj przykuwające wzrok zamszowe kowbojki w piękne hafty i przeszycia. Podkręcą one nieco westernowy charakter tej stylizacji, cały czas zachowując 100% kobiecości. Docenisz także, jak świetnie nosi się naturalny zamsz.

fot. materiały prasowe

Kurtka à la motocyklowa + jazzówki

Prostą skórzaną kurtkę uzupełnij intrygującymi butami w groszki od WITTCHEN. Do tego czarne spodnie cygaretki i jasny top – w tym nonszalanckim, zainspirowanym Paryżem zestawie przyciągniesz niejedno spojrzenie.

Skórzana kurtka

Jeśli istnieją bazowe ubrania, które powinny znaleźć się w każdej kobiecej szafie, to bezdyskusyjnie należy do nich prosta skórzana kurtka. Możesz nosić ją na sportowo, ale też zamiast marynarki do pracy. Ta kurtka ma klasyczny, lekko taliowany krój, w którym sylwetka wygląda po prostu świetnie.

fot. materiały prasowe

Jazzówki w groszki

Duet z prostą skórzaną kurtką stworzą urocze buty z lakierowanej skóry, uzupełnione transparentnymi wstawkami w groszki. Są zainspirowane obuwiem noszonym przez tancerzy, dlatego mają lekki profil i niezwykle zgrabny kształt. Noś je do rozkloszowanych spódnic, wąskich spodni czy kulotów – będą pasowały do wielu rzeczy w Twojej szafie.