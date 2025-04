Jest dopiero połowa października, ale jesienna pogoda już mocno daje się we znaki. Niskie temperatury, wietrzne i deszczowe dni sprawiły, że definitywnie rozstałyśmy się już z krótkimi bluzkami i lekkimi kardiganami, a w ich miejsce sięgamy po grube, cudownie otulające swetry.

Reklama

Jeśli zakup takiego jest jeszcze przed tobą lub planujesz powiększyć swoją jesienną garderobę, w ofercie najpopularniejszych sieciówek znalazłyśmy 4 główne trendy, którymi warto się kierować w tym sezonie. Jak wyglądają?

Szerokie golfy

Golfy wracają do łask - i to szczególnie te w wersji maxi. Nie tylko chronią szyję przed zimnem i wiatrem (a o przeziębienie o tej porze roku wyjątkowo łatwo), ale i wspaniale wyglądają na ciele. Świetnie będą pasować zarówno do jeansów, jaki spodni w kant, a w nieco cieplejsze dni możesz połączyć je z modnymi kolarkami i wysokimi botkami. W kolekcji Eco Aware Mohito wypatrzyłyśmy piękny sweter z obszernym golfem, za który zapłacisz 119,99 zł.

fot. Materiały prasowe Mohito

Krótkie mięsiste kardigany

Styl retro wrócił do naszych szaf na dobre, a taki sweter w nieco babcinym stylu to prawdziwy must have tej jesieni. Wzór w romby, błyszczące aplikacje i kremowe kolory to idealne połączenie, które sprawdzi się nie tylko w roli okrycia, ale i... biżuterii - wystarczy go uzupełnić modnym manicure'em (my polecamy hitowe negative space jelly nails) i twoja stylizacja będzie kompletna Taki sweter znajdziesz na wieszakach w Reserved. Kosztuje 139,99 zł.

fot. Materiały prasowe Reserved

Swetry z kołnierzem

Retro swetry to też do niedawna znienawidzone dzianinowe sweterki z kołnierzykami napinanymi na suwak lub guziki. Wbrew pozorom taki na pierwszy rzut oka domowy sweter wspaniale sprawdzi się w stylu casual. Uzupełnij go o naszyjnik na długim łańcuszku lub... perły. Do tego klasyczne jeansy, wysokie kalosze i będziesz gotowa do wyjścia. Duży wpływ stylu retro widać w najnowszej kolekcji Zary. Ten sweter z kołnierzem kupisz teraz za 139 zł.

fot. Materiały prasowe Zara

Swetry z geometrycznymi ramionami

Podczas wyboru swetrów na jesień warto zainspirować się najbardziej ekskluzywnymi markami. Projektanci lansują obecnie mocno geometryczne formy - i swetry wcale nie są wyjątkiem. Szerokie ramiona o zarysowanym kroju wspaniale działają na sylwetkę, wyszczuplając optycznie talię. Taki sweter znajdziesz między innymi w kolekcji H&M - kosztuje 199,99 zł i jest uszyty z dzianiny z domieszką alpaki.

fot. Materiały prasowe H&M

Reklama

To też może cię zainteresować:

Lakierowane kurtki to największy hit tej jesieni. Zobacz najmodniejsze modele z sieciówek w stylu gwiazd

Małgorzata Kożuchowska w modnych botkach na jesień marki Lasocki. Kupisz je w CCC

Modne sukienki w kwiaty są hitem sezonu. Pokochały je także polskie gwiazdy