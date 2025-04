Istnieją torebki, które uchodzą za absolutnie kultowe. Marzą się naprawdę wielu z nas, ale też bardzo często pozostają poza zasięgiem większości kobiet – głownie ze względu na cenę, która czasem dochodzi nawet do kilkunastu tysięcy złotych. To wcale jednak nie znaczy, że nie możesz mieć torebki, która wygląda na droższą niż była. I wcale nie znaczy, że musisz zdradzić jej prawdziwą cenę. ;)

Na eobuwie znalazłyśmy 3 torebki, które wyglądają jak od dobrych projektantów, a nie kosztują więcej niż 150 zł. Są ponadczasowe i doskonale odnajdą się wśród trendów na sezon wiosna-lato 2020. Jak wyglądają?

Okrągła torebka z krokodylim wzorem Jenny Fairy, 99,99 zł

Okrągłe torebki pojawiały się na pokazach największych domów mody – miedzy innymi Chanel i Balmain – ale zagościły też i na ulicach. My polecamy szczególnie model ze sztucznej skóry ze wzorem krokodylej skóry – w końcu animal prints to jeden z głównych trendów nadchodzącego sezonu.

Torebka Jenny Fairy jest dostępne w dwóch kolorach – brązowym i czerwonym. Nada się na co dzień, ale tylko, jeśli nie potrzebujesz pojemnej torby.

Listonoszka Puccini, 109 zł

Listonoszka z metalowym kółkiem jest jedną z najbardziej znanych torebek od Chloé. Zainspiruj się jej kształtem, który z pewnością odnajdziesz wśród wielu torebek o znacznie niższej cenie. Model Puccini kupisz teraz o ponad połowę taniej – warto więc postawić właśnie na niego.

Pojemna torba na co dzień, Puccini, 149 zł

Jeśli szukasz torebki, która pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy (nie wnikając nawet w to, co akurat uważasz za potrzebne), wybierz klasyczny model w stylu Birkin od Hermesa. Torebka Puccini kosztuje zaledwie ułamek tego, co jej oryginał, a jest na tyle uniwersalne, że będziesz mogła ją nosić przez długie lata. Jest dostępna w bardzo wielu kolorach i wzorach, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie.

