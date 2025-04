Botki to najlepsze obuwie na wszystkie przejściowe pory roku. Doskonale sprawdzają się jesienią, kiedy trzeba lawirować między kałużami i górami opadniętych liści, wiosną za to doskonale sprawdzają się na pierwsze deszcze i zmienną pogodę. Nie można też nie wspomnieć, że wyglądają bardzo zgrabnie na nodze...

Odpowiednio zestawione botki to idealna recepta na to, by wizualnie dodać swoim nogom kilka dodatkowych centymetrów. W eobuwie wybrałyśmy 3 wyjątkowo ciekawe modele z wyprzedaży, które założysz na każdą okazję. Jak wyglądają?

Botki z motywem wężowej skóry S.Oliver, cena z 279 zł na 219 zł

Wężowa skórka to jeden z największych hitów nadchodzącego sezonu, ale nie martw się – dla tych butów nie zginął żaden sympatyczny gad. Są wykonane ze skóry ekologicznej, będą więc bardziej odporne na wodę i błoto.

Doskonale sprawdzą się na co dzień, ale będą też pasować do eleganckich spodni i marynarki. Botki S.Oliver mają dobrze wyważony obcas, który – chociaż ma 5,5 cm – jest bardzo wygodny i nie poczujesz bólu nóg nawet po całym dniu.

Botki mają dosyć długi nosek, który może nie wszystkim przypaść do gustu. Nie da się jednak ukryć, że to naprawdę duży trend, którego ciężko uniknąć. My też niedawno się do nich przekonałyśmy!

Kowbojki Quazi, cena z 389 zł na 229 zł

Kowbojki do łask wróciły całkiem niedawno, ale nie da się ukryć, że był to powrót w wielkim stylu! Jeśli podążasz za najnowszymi trendami, koniecznie musisz mieć jedną parę w swojej szafie.

Model Quazi to klasyczne brązowe botki ozdobione srebrnymi okrągłymi ćwiekami. Doskonale będą pasować do jeansów (w końcu nie ma takiego połączenia, które bardziej mówiłoby Dziki Zachód) lub bardzo zwiewnej sukienki w kwiaty.

Nie bój się postawić na jedną taką parę butów – nawet, jeśli wydaje ci się, że nie masz czego do nich założyć, gwarantujemy, że jest inaczej. Wbrew pozorom, to bardzo uniwersalny model.

Sztyblety Emu Australia, cena z 299 zł na 209 zł

Gumowe sztyblety przydadzą się każdego roku. Doskonale sprawdzą się na deszcz i błoto – a jeśli się ubrudzą, wystarczy opłukać je wodą!

Kalosze w tym kolorze to wybór nie tylko dla odważnych. Pamiętaj, że deszczowa pogoda rządzi się własnymi prawami, dlatego spokojnie możesz wybrać gumowe sztyblety nawet w najbardziej szalonym kolorze.

Model Emu Australia nada się szczególnie na chłodniejsze dni – jest ocieplony wełną z merynosów, dzięki czemu nie tylko uchroni cię przed przemarznięciem, ale i odparzeniem.

