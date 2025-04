Przedłużanie włosów kiedyś zarezerwowane było tylko dla gwiazd. Głównie ze względu na wysoką cenę oraz małą dostępność. Na przestrzeni lat dużo się w tym zakresie zmieniło — zabieg bardzo zyskał na popularności i obecnie ma spore grono wiernych fanek.

Doczepione pasma to dobry wybór dla tych, które marzą o bujnych, gęstych włosach i błyskawiczny sposób na zmianę wizerunku. Nie jest jednak bez wad. Nieodpowiednio dobrana metoda wykonania oraz zła pielęgnacja może uszkodzić naturalne włosy, a przywrócenie im dawnego wyglądu może trwać nawet rok.

Główną przyczyną zniszczonych włosów po przedłużaniu jest wybranie nieodpowiedniej metody oraz złe wykonanie. Decydując się na tzw. doczepy, warto udać się do specjalisty w tej dziedzinie, który profesjonalnie doradzi, jaka technika przedłużania będzie najbardziej odpowiednia dla naszych włosów, a następnie prawidłowo wykona zabieg. Zwracaj uwagę na doświadczenie, ukończone kursy oraz szkolenia i nie bój się poprosić o zdjęcia prac.

Kolejną przyczyną zniszczeń jest nieodpowiednia pielęgnacja. W zależności od wykonanej metody i rodzaju sztucznych pasm, trzeba o nie szczególnie dbać, nie tylko dla utrzymania dobrego efektu, ale przede wszystkim w trosce o kondycję naszych naturalnych włosów. Zapytaj stylistę o najlepsze dostępne produkty. Pamiętaj również, aby nie zdejmować ich samodzielnie, tylko udać się salonu, gdzie był wykonywany zabieg.

Po zdjęciu doczepów twoje włosy są zniszczone, kruche i wypadają? Zamiast decydować się na kolejne przedłużanie, pora rozpocząć akcję „regeneracja". Czas przywrócenia im zdrowego wyglądu uzależniony jest od stopnia uszkodzeń. Gdy masz jedynie zniszczone końcówki, wystarczy udać się do fryzjera na podcięcie oraz wykonać jeden z dostępnych, profesjonalnych zabiegów, który szybko przywróci im dawny blask. Regularnie nakładaj na nie odżywki, wzmacniające serum oraz rób maseczki silnie nawilżające. Zbawiennie zadziała również olejowanie włosów np. olejem lnianym lub olejkiem rycynowym, który możesz stosować nie tylko na końce, ale również na skalp.

W przypadku, gdy włosy są mocno zniszczone, przerzedziły się i wypadają, zamiast działać na własną rękę, lepiej udać się na wizytę do trychologa, który rozpisze plan leczenia.

Metoda kanapkowa (tape on)

Jedna z najmniej inwazyjnych metod przedłużania, szczególnie polecana posiadaczkom cienkich, delikatnych włosów z tendencją do łamania. Polega na przyklejaniu pasm na zasadzie „kanapki". Za pomocą niewidocznym taśm przykleja się je na naturalnych włosach od góry i od spodu. Klej jest delikatny i nie powoduje uczuleń. Wielką zaletą metody kanapkowej jest naturalny efekt oraz krótki czas zabiegu — ok. 2h. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą utrzymywać się nawet 6 miesięcy.

Metoda keratynowa

To jedna z najstarszych metod przedłużania dostępnych na rynku. Za pomocą keratynowych zgrzewów lub specjalnym pistoletem, dokleja się do naturalnych włosów sztuczne pasma. Jest znacznie bardziej inwazyjna, dlatego polecana jest osobom mającym zdrowe, mocne włosy. Efekty utrzymują się od 2 do 4 miesięcy.

Metoda na ringi

Metoda przedłużania na ringi polega na mocowaniu doczepów za pomocą małych obrączek, które powinny być kolorystycznie dopasowane do naturalnego koloru włosów. Zazwyczaj wykonane są brązu, miedzi lub aluminium, dlatego przed zdecydowaniem się na taką technikę, warto zrobić próbę uczuleniową. Efekty utrzymują się od 3 do 4 miesięcy.

Metoda laserowa

Jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Sztuczne włosy doczepiane są do naturalnych za pomocą wiązki światła lasera. Efekty mogą utrzymywać się nawet 6 miesięcy.

Metoda z użyciem ultradźwięków

Technika wykonania podobna jest do metody keratynowej, jednak nie wykorzystuje się tutaj wysokich temperatur. Używa się specjalnej zgrzewarki ultradźwiękowej, która przez emitowanie fal scala pasma. Szczególnie polecana osobom mającym delikatne włosy.

Zabiegu przedłużania włosów nie można wykonywać u osób:

będących w okresie połogu;

po chemioterapii;

z chorobami tarczycy;

mających uczulenie na metale (ważne przy metodzie z użyciem ringów);

z chorobami skóry głowy np. łupieżem, łojotokowym zapaleniem skóry.

Odradza się przedłużanie osobom, które mają suche, zniszczone i łamliwe włosy. Doczepione pasma nie tylko będą źle wyglądać, ale również dodatkowo je osłabią. Przed udaniem się na zabieg warto podciąć końcowi oraz zadbać o ich zdrowy wygląd.

