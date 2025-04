Iossi to polska marka produkująca naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Przez 3 lata swojej działalności krakowska firma zdobyła zaufanie i uznanie użytkowniczek ceniących skuteczne receptury bazujące na nowoczesnych osiągnięciach kosmetologii i naturalnych, tradycyjnych składnikach.

Iossi ceni wysokie standardy

Produkty Iossi powstają w Krakowie, ale komponenty pochodzą z różnych zakątków świata – masło shea z Afryki, olejek różany z Chile, a olej lniany z polskich upraw.

Składniki kosmetyków Iossi są starannie wybierane – muszą spełniać swoje zadania w pielęgnacji, ale też sprostać wysokim wymaganiom ocen eksperckich. Są naturalne, ekologiczne i organiczne. Pozyskuje się je z roślin uprawianych bez użycia chemii i stosowania oprysków. Nie są testowane na zwierzętach.

Szansę na znalezienie się w recepturze kosmetyków Iossi mają tylko te składniki, które są akceptowane przez Ecocert i TruNature.

Każdy z produktów Iossi jest przebadany przez CPNP (Cosmetics Products Notification Portal). Nie ma w nich szkodliwych dodatków, sztucznych barwników i zapachów. Swój piękny aromat zawdzięczają roślinnym olejkom eterycznym.

Które kosmetyki Iossi polubiłyśmy najbardziej?

Regenerująco-nawilżający krem aksamitna róża

Działa przeciwzmarszczkowo, poprawia napięcie skóry, wygładza ją. Ma lekką konsystencję, bardzo łatwo łączy się ze skórą. Idealny dla cery odwodnionej, wrażliwej i z pierwszymi zmarszczkami.

Witaminowy koktajl pod oczy na noc

Serum ma konsystencję olejku. Dzięki zawartości retinolu wygładza i delikatnie rozjaśnia skórę. Olej z pestek cytryny i herbaciany zmiękczają naskórek. Wit. E i C walczą z wolnymi rodnikami i przyspieszają regenerację skóry. Koktajl przeznaczony jest do każdego typu skóry, także tej najbardziej wrażliwej.

Rozświetlające serum na twarz

Odżywia cerę, ale też wzmacnia i uelastycznia ścianki naczynek krwionośnych, dlatego polecane jest do pielęgnacji skóry naczynkowej i bardzo wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień. Są w nim ekstrakty z geranium, dzikiej róży i cyprysa oraz wit. E i C. Można je stosować na noc, ale także na dzień pod makijaż.

Maseczka do twarzy

Recepturę sporządzona na bazie czerwonej glinki, z ekstraktem z owoców dzikiej róży zawierający naturalną wit. C. i E. Ekstrakt z żurawiny nawilża, spowalnia proces starzenia się skóry i wzmacnia naskórek. Czerwona glinka jest bogata w krzem, tlenek żelaza, glin miedź, magnez, cynk. Silnie ujędrnia i rewitalizuje. Maseczka sprawdza się w pielęgnacji cery z przetłuszczającej się i trądzikowej, ponieważ wchłania nadmiar tłuszczu i stabilizuje pracę gruczołów łojowych.

Masło do ciała Flower Power

Ma postać lekkiego musu. Nawilża i regeneruje skórę. Pod wpływem ciepła dłoni piankowa konsystencja zmienia się w olejek, który łatwo rozprowadza się na skórze. Jest bardzo wydajne. Pięknie pachnie bergamotką.

