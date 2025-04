Każdy z nas ma inną motywację do zrobienia tatuażu. Jedni chcą upamiętnić nim ważne wydarzenie w swoim życiu, inni się tym bawią i traktują jako zwykłą ozdobę pozbawioną głębszego sensu, jeszcze inni, chcą za pomocą tuszu przekazać światu ważną informację. Coś o sobie, swoich poglądach. Jeśli należysz do tej ostatniej grupy i szukasz inspiracji, lub masz w głowie pomysł, ale nie wiesz, czy będzie z tobą spójny - zerknij za naszą listę i odkryj prawdziwe znaczenie wzorów tatuaży.

Spis treści:

Jaskółka w starożytności uważana była za ptaka przenoszącego na swych skrzydłach nieśmiertelne dusze zmarłych, w tym dzieci. Miała ona dawać spokój wewnętrzny matkom po stracie swojego potomstwa. Jaskółka w poezji miłosnej starożytnego Egiptu jest zwiastunem nowej miłości i symbolizuje również wierność i lojalność. Natomiast w Japonii może być symbolem zdrady.

Początkowo jaskółki w formie tatuażu można było zobaczyć jedynie na szyjach marynarzy jako symbol ich wolności. Z biegiem czasu wzór stał się bardzo popularny. Dużym powodzeniem cieszy się wśród pań.

Tatuaż jaskółka symbolizuje:

nadzieję,

miłość,

szczęście,

przemiany,

płodność i odnowę,

wierność,

żal, smutek,

wygnanie i rozłąkę.

Tatuaż na udzie: wszystko, co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji. 10 pomysłów na wzór

Dużym zainteresowaniem cieszy się również wzór motyla. Jest bardzo delikatny i kobiecy. Tatuaż motyl ma jednak wiele znaczeń – to od właściciela zależy, jaki nada mu sens. W Japonii np. oznacza on rodzinne szczęście i komfort. Dla większości jednak to symbol transformacji, dlatego wiele osób decyduje się na ten wzór, gdy chce zmienić swoje życie lub nastąpiła w nich życiowa przemiana.

Tatuaż motyl symbolizuje:

transformację,

odrodzenie,

wolność,

wrażliwość,

delikatność,

szczęście.

fot. Tatuaż motyl - znaczenie/ Adobe Stock, Nelli Valova

Ważka według Europejczyków stanowiła symbol diabła, który namawiał do grzechu niewinne dusze, omamiając ich subtelnością tego zjawiskowego owada. Chińczycy kojarzyli ważkę ze słabością, delikatnością i ulotnością.

Japończycy, których kraj zwano dawniej Wyspą Ważek, uznawali ważkę za symbol nieśmiertelności, tajemniczości i radości. Turcy utożsamiali ważkę ze szczęściem, zaś Indianie z iluzją, nieustannymi przemianami.

Tatuaż ważka symbolizuje:

nieśmiertelność,

odnowa, przemiany,

szybkość i aktywność.

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się tatuaż las. Ma bardzo rozbudowaną symbolikę.

Tatuaż las symbolizuje:

życiową siłę,

odwagę,

moc,

stałość,

przygodę.

Na czym polega laserowe usuwanie tatuażu i czy jest skuteczne?

fot. Tatuaż las - znaczenie/ Adobe Stock, great19

Znak przewróconej ósemki znalazł zastosowanie nie tylko w matematyce i ezoteryce, lecz także modzie i sztuce tatuażu. Występuje m.in. w kulturze celtyckiej i starożytnego Egiptu. Przewrócona ósemka nie ma początku ani końca, dlatego utożsamiana jest ze stabilnością, ciągłością i wiecznością.

Tatuaż znak nieskończoności symbolizuje:

ciągłość,

trwałość,

bezmiar,

odrodzenie, odnowę,

nieśmiertelność.

Tatuaż wilka odzwierciedla siłę charakteru właściciela – lojalność, przywiązanie i dzikość. To świetny pomysł na wzór dla tych, dla których rodzina i przyjaciele są najważniejsi.

Tatuaż wilk symbolizuje:

wierność,

dzikość,

przywiązanie,

siłę,

niezłomność,

wolę walki.

Jakie studio tatuażu wybrać? 5 zasad, którymi warto się kierować

fot. Tatuaż wilk - znaczenie/ Adobe Stock, KIXCKCORE

Ten motyw tatuowany jest od dawna, ale nie ma szczególnej historii. Ludzie decydują się najczęściej na zegar w stylu old school, ale dużym zainteresowaniem cieszą się również nowoczesne trójwymiarowe wersje.

Kto tatuuje sobie zegar? Tę ozdobę zazwyczaj wybierają osoby refleksyjne, wrażliwe, świadome kruchości życia, szanujące swój czas i czas innych.

Tatuaż zegar symbolizuje:

ulotność życia,

przemijanie,

nieuchronność,

szacunek do wspomnień,

czas jako symbol osoby, którą wspominamy, lub chwile, jakie chcemy upamiętnić,

cofanie się czasu (odwrotne wskazówki),

zatrzymanie czasu (rozpadający się lub zepsuty zegar).

Róża to bez dwóch zdań najpopularniejszy motyw roślinny wśród tatuaży. Symbolizuje miłość cielesną i czystość. Róża znana pod nazwą rosa mystica jest atrybutem Marii Dziewicy. W ikonografii chrześcijańskiej jest wyobrażeniem krwi Chrystusa, zaś w katakumbach oznacza męczeństwo.

Tatuaż róża symbolizuje:

duchowość,

piękno,

miłość (czerwona - namiętne, pełne pasji uczucie; różowa - przysięgę miłosną; biała - miłość błagalną i milczenie),

miłość cielesną,

męczeństwo.

fot. Tatuaż róża - zanczenie/ Adobe Stock, gizele

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.11.2019

