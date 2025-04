Dermatolodzy nie bez powodu alarmują, że o skórę trzeba dbać w każdym wieku. Dodatkowo, z upływem lat zaczyna tracić jędrność i coraz wolniej się regeneruje. Jest cieńsza i bardziej sucha, a przez to mniej elastyczna. Z tego względu, różne zagłębienia na twarzy stają się bardziej widoczne.

W młodym wieku (ok. 20-25 lat) najbardziej zauważalne są delikatne zmarszczki ekspresyjne (inaczej mimiczne). Najlepszym przykładem są okolice oczu i ust. W myśl zasady: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, warto zacząć działać jak najszybciej i stosować kosmetyki bogate w substancje aktywne neutralizujące wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do szybkiego starzenia się skóry. Neutralizują one wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do szybkiego starzenia się skóry. Jednym z rekomendowanych składników aktywnych, są jagody acai, które stanowią bazę jednej z serii kosmetyków Ziaja.

Skuteczny demakijaż kluczem do zdrowej i młodej cery

Najnowsze badania pokazują, że aż jedna trzecia kobiet przynajmniej dwa razy w tygodniu zapomina o zmyciu kosmetyków z twarzy i kładzie się spać w makijażu. To, a także niedokładne zmywanie make-upu wieczorem bardzo obciąża skórę i przyspiesza procesy starzenia. Dlatego, idealnym rozwiązaniem dla leniuchów, będzie stosowanie żelu micelarnego.

Ziaja przygotowała produkt dwa w jednym, który jest skuteczny, a przy okazji wystarczająco łagodny, aby stosować go dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Dobrze zmywa makijaż, ale również porządnie oczyszcza skórę ze względu na delikatne granulki peelingujące. To one pozbywają się martwego naskórka i pozostawiają twarz gładką oraz nawilżoną.

W składzie znajdziemy wyłącznie naturalne substancje aktywne. Oprócz jagód acai są to glukonian wapnia i witamina C (likwidują przebarwienia), prowitamina B5 (inaczej D-panthenol, który łagodzi podrażnienia), naturalne substancje peelingujące oraz ściągająco-normalizujący zinc coceth sulfate.

Wyrównanie pH skóry i niwelowanie uczucia ściągnięcia

W kobiecej kosmetyczce bardzo często brakuje toniku. Uważamy to za zbędny produkt, a to błąd. Zadaniem tego produktu jest przywrócenie cerze nawilżenia, które zabiera jej twarda woda z kranu. Tonik z serii Ziaja Jagody Acai jest dodatkowo wzbogacony o kwas hialuronowy, który jest znany ze swoich nawilżających właściwości.

Ma bardzo przyjemny i delikatny zapach, co dodatkowo potęguje uczucie odświeżonej oraz wypoczętej skóry. Skład jest bardzo podobny w całej serii, także również tutaj znajdziemy glukonian wapnia, witaminę C, prowitaminę B5 i oczywiście jagody acai. Tonik z tej serii ma bardzo łagodne działanie, a co najważniejsze, jest skuteczny i doskonale przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Ekspresowe przygotowanie skóry do regeneracji

Serum, zaraz po toniku, jest drugim najczęściej ignorowanym kosmetykiem w pielęgnacji twarzy. Należy je nakładać zarówno na twarz, jak i szyję oraz dekolt - te miejsca również bardzo szybko się starzeją. Warto o nie zadbać, ponieważ zmarszczki tech-neck są bardzo trudne do usunięcia. Tech-neck to inaczej technologiczna szyja, pokryta zmarszczkami powstałymi w wyniku ciągłego pochylania głowy podczas korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Mimo, że buteleczka serum Ziaja Jagody Acai wygląda niepozornie, kryje w środku ogromną moc działania. Zadaniem tego kosmetyku jest nie tylko przygotowanie skóry pod nałożenie kremu, ale wygładzenie jej oraz ujędrnienie. Serum to tak naprawdę klucz w walce ze starzejącą się cerą. To właśnie tutaj zawarte w składzie jagody acai odgrywają najważniejszą rolę. Są bogatym źródłem polifenoli, antocyjanów, resweratrolu, witamin oraz tanin. Neutralizują wolne rodniki i chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Dzięki temu, cera staje się zauważalnie gładsza, wzmocniona i ujędrniona.

Kompleksowa ochrona dniem i nocą

Wreszcie przyszedł czas na kremy - jeden na dzień i drugi na noc. Ważne jest, by stosować dwa zupełnie różne, ponieważ cera za dnia potrzebuje zupełnie innej pielęgnacji niż w nocy. Pierwszy, powinien zawierać filtry i chronić przed promieniami słońca, a drugi intensywnie regenerować i przywracać skórze miękkość.

Ziaja proponuje krem na dzień z filtrem SPF 10, który zapewni barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi. Jest świetny pod makijaż, szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu. Niezależnie od tego czy mamy lato, czy zimę, nie powinnyśmy bać się filtrów. To one zapewniają młody wygląd skórze i dbają o jej wygląd.

Po całym dniu, kiedy skóra jest zmęczona noszeniem makijażu, bywa szorstka, a przede wszystkim zmęczona. To główny powód, dla którego w wieczorną pielęgnację warto włączyć krem intensywnie nawilżający, a przy okazji regenerujący lipo-strukturę naskórka. Dzięki zawartości jagód acai, ten kosmetyk redukuje suchość i przywraca twarzy zdrowy wygląd.

Maseczkowy rytuał

Na koniec, zostaje nam jeszcze maseczka. Jej cel jest bardzo prosty - ma natychmiast poprawić stan skóry. Stosowana maksymalnie 2-3 razy w tygodniu przyniesie najlepsze efekty. Wystarczy zostawić ją na 15 minut, aby ukoiła podrażnioną cerę i dogłębnie ją nawilżyła.

Maseczka wytwarza okluzję, czyli taką warstwę, która na czas zastygania staje się kompresem. Parująca z warstwy rogowej naskórka woda, zostaje w niej zatrzymana, dzięki czemu cera jest nawodniona. To dlatego zastosowanie maseczki zapewnia natychmiastowe efekty.

Skuteczna i regularna pielęgnacja sekretem młodego wyglądu

Mamy nadzieję, że udowodniłyśmy ci, jak ważne są codzienne rytuały pielęgnacyjne. Poświęć kilkanaście minut na poranne i wieczorne domowe zabiegi - sięgnij po linię Ziaja Jagody Acai i przekonaj się, że regularne stosowanie sprawdzonych, skutecznych kosmetyków może przynieść fantastyczne, długofalowe efekty.

Materiał powstał we współpracy z marką Ziaja.