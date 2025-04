W swojej łazience masz mnóstwo kosmetyków? Wydajesz sporo pieniędzy na kremy i wizyty w salonach piękności? Masz jednak wrażenie, że twoja skóra wcale nie jest tak doskonała, jakbyś tego chciała? Być może wina leży w złych nawykach pielęgnacyjnych, o których istnieniu możesz sobie nie zdawać sprawy. Oto 10 grzechów pielęgnacyjnych, które popełnia większość z nas (choć żadna się do tego nie przyzna).

1. Zbyt częsty peeling

Myślisz, że codzienny peeling załagodzi wszystkie problemy, a ty pozbędziesz się niedoskonałości i suchej skóry? Niestety, tak to nie działa! Peeling wprawdzie usuwa martwy naskórek, ale zbyt częste złuszczanie może podrażnić skórę i dodatkowo ją wysuszyć.

Jeśli chcesz prawidłowo zadbać o swoje ciało, to wykonuj peeling trochę rzadziej. Przy skórze suchej i wrażliwe wystarczy raz na 10-14 dni. Jeśli masz skórę mieszaną lub tłustą, peeling swobodnie możesz wykonać nawet 2 razy w tygodniu.

2. Drastyczne wycieranie ciała ręcznikiem

Po prysznicu lub kąpieli szybko wycierasz swoją skórę ręcznikiem? W tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą. Szorując materiałem o ciało, możesz sobie tylko zaszkodzić i nabawić się podrażnień. Zamiast intensywnego tarcia, proponujemy otulenie się ręcznikiem i delikatne osuszenie skóry.

3. Brak odpowiedniego nawilżenia

Po prysznicu od razu się ubierasz? To też błąd! Zaraz po kąpieli rozprowadź na całej powierzchni ciała balsam. Wykorzystaj to, że twoja skóra jest jeszcze rozgrzana i nie traci tak szybko wody. To właśnie wtedy możesz zapewnić jej prawdziwe nawilżenie.

Który balsam warto wybrać? My uwielbiamy produkty marki NIVEA, bo wyróżniają się skutecznością i bardzo dobrą jakością za rozsądną cenę.

Szybkość - już po 10 dniach stosowania balsamu widać różnicę. Skóra jest bardziej sprężysta, jędrna i nawilżona. Do tego zmniejsza się cellulit!

- już widać różnicę. Skóra jest bardziej sprężysta, jędrna i nawilżona. Do tego zmniejsza się cellulit! Efektywność - kosmetyk doskonale nawilża skórę przez 48 godzin! Wystarczy użyć go po prysznicu, by skóra była gładka i miękka przez bardzo długi czas.

- kosmetyk doskonale nawilża skórę przez 48 godzin! Wystarczy użyć go po prysznicu, by skóra była gładka i miękka przez bardzo długi czas. Skuteczność - balsam doskonale pielęgnuje skórę, a dzięki temu, że został wzbogacony o 2 silne antyoksydanty - koenzym Q10 i witaminę C, to w perfekcyjny sposób wpływa na jędrność i młody wygląd ciała.

- balsam doskonale pielęgnuje skórę, a dzięki temu, że został wzbogacony o 2 silne antyoksydanty - koenzym Q10 i witaminę C, to w perfekcyjny sposób wpływa na jędrność i młody wygląd ciała. Wydajność - balsam dostępny jest w 400 ml opakowaniu. Kosmetyk wystarcza na bardzo długo, głównie dzięki lekkiej i bardzo przyjemnej konsystencji.

- balsam dostępny jest w 400 ml opakowaniu. Kosmetyk wystarcza na bardzo długo, głównie dzięki lekkiej i bardzo przyjemnej konsystencji. Zapach - jeśli ty również uwielbiasz zapach klasycznego kremu NIVEA, to Ujędrniający Balsam Do Ciała NIVEA Q10 + witamina C również ci się spodoba. Kosmetyk ma delikatny zapach i lekką konsystencję. Dla nas to połączenie idealne!

4. Zbyt gorąca woda

Uwielbiasz gorące kąpiele? A może ciepłe bicze wodne pod prysznicem? Niestety musimy cię rozczarować. To jeden w wielu nie najlepszych zwyczajów. Strumienie ciepłej wody niszczą zewnętrzną warstwę ochronną skóry, co prowadzi do łuszczenia i podrażnień. Ale to nie koniec. Zbyt ciepła woda "rozleniwia" komórki ciała, co może prowadzić do zwiększenia widoczności cellulitu!

5. Zbyt długa kąpiel

Kąpiel w wannie z kieliszkiem wina lub z książką? Uwielbia to większość kobiet. Na tego typu przyjemności też nie powinnyśmy pozwalać sobie zbyt często. Dlaczego? Jak się okazuje, wylegiwanie się w ciepłej wodzie nie służy skórze i może przyspieszyć procesy starzenia. Jeśli chcesz zachować jędrną skórę, to bierz szybki prysznic i na zmianę puszczaj raz ciepłą, raz zimną wodę!

6. Korzystanie z gąbki do mycia

Dermatolodzy na całym świecie biją na alarm! Gąbki to siedlisko bakterii, na których gromadzi się pot, kosmetyki myjące czy martwy naskórek, a więc pożywka dla drobnoustrojów. Czy to oznacza, że powinnyśmy zupełnie zrezygnować z używania gąbek? Na szczęście nie! Ważne, żeby je często wymieniać. Niektórzy specjaliści rekomendują nawet cotygodniowe kupowanie nowej myjki.

7. Nakładanie kosmetyków na nieoczyszczoną skórę

Po całym dniu wracasz do domu i nakładasz ulubiony krem na całe ciało? Jeśli wcześniej nie pozbędziesz się zanieczyszczeń, potu i pozostałości po całym dniu, to aplikacja nawet najdroższych kosmetyków nic ci nie da! Pamiętaj, najpierw zadbaj o higienę, a dopiero potem o pielęgnację!

8. Niedopasowanie kosmetyków do rodzaju skóry

W sklepie sięgasz po pierwszy lepszy balsam? Nie zwracasz uwagi na przeznaczenie kosmetyku i jego dopasowanie do rodzaju skóry, bo masz wrażenie, że to tylko chwyt marketingowy? To też błąd! Prawda jest taka, że kosmetyk do skóry suchej będzie mocno różnił się od tego do skóry wrażliwej i odwrotnie. Pamiętaj o tym, gdy po raz kolejny szybko wbiegniesz do drogerii i w pośpiechu sięgniesz po jakikolwiek kosmetyk.

9. Używanie kosmetyków o bardzo intensywnym zapachu

Może i pachną wspaniale, a ich aromat utrzymuje się bardzo długo, ale często to właśnie te kosmetyki mają nienaturalny skład. Postaraj się zwracać uwagę na zawartość żelu pod prysznic, olejku czy balsamu i wybieraj te, które mają lekki zapach i konsystencję.

10. Zapominanie o kremach chroniących przed UV

Opalone ciało gwarantuje stylowy look? To prawda, ale piękna skóra potrzebuje odpowiedniego nawilżenia i pielęgnacji. Zanim wystawisz swoją skórę na działanie promieni UV, użyj odrobinę kremu chroniącego - zarówno na ciało, jak i na twarz.

Materiał powstał przy współpracy z marką NIVEA.