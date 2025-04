Reklama

Najlepiej działa na nasz organizm kąpiel o temperaturze około 37 C, trwająca nie dłużej niż 15-20 min. Przynosi same korzyści - rozluźnia mięśnie, uspokaja, rozgrzewa ciało, rozszerza pory, które łatwiej chłoną substancje odżywcze.

Zioła zalej 2 szklankami zimnej wody i ogrzewaj pod przykryciem przez 20 minut, następnie przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą. Taka kąpiel ma również działanie oczyszczające i relaksujące.

Prawoślaz i siemię zalej wodą i podgrzewaj na małym ogniu, pod przykryciem, około 30 min. Odstaw na kilka minut, wymieszaj, przecedź i wlej do wanny z wodą.

Pomarańcze dobrze wyszoruj, zdejmij skórki i dokładnie je wysusz. Następnie skórki pokrusz, utłucz w moździerzu na proszek i zalej oliwą. Odstaw na godzinę, dwie, a potem przecedź. Oliwkę wlej do wanny z gorącą wodą.

Zioła zalej wrzątkiem i zostaw na 10-15 min. pod przykryciem, a następnie przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą.

Olejki wlej pod strumień bierzącej wody, którą napełniasz wannę.

Kwiaty zalej dwoma szklankami wody, ogrzewaj pod przykryciem przez 20 min, zestaw z ognia i pozostaw pod przykryciem na kolejne 20 min. Następnie przecedź, dodaj miód i wlej do wanny z ciepłą wodą.

Zioła zalej wodą i ogrzewaj na małym ogniu przez około 20 minut. Następnie przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą.

Płatki wsyp do płóciennego woreczka, włóż go do garnka z zimną wodą i podgrzewaj przez 30 min. Woreczek dokładnie wyciśnij, a płyn wlej do wanny z wodą.

Zioła zalej 2 szklankami wrzątku i podgrzewaj na małym ogniu przez 30 min. Przecedzony napar wlej do wanny z wodą.