Obecnie półki sklepowe dosłownie uginają się od kosmetyków do pielęgnacji skóry niemowląt. Każda mama pewnie nie raz spędziła kilkadziesiąt minut wybierając produkty dla swojej pociechy. Doskonale to znamy. Przeglądamy oferty, czytamy składy a nawet buszujemy po internetowych forach z nadzieją na uzyskanie cennych wskazówek. Wszystko dlatego, że tak jak każde dziecko jest inne, tak i inne potrzeby ma jego skóra. Pamiętaj, że nie wszystkie preparaty dobrze służą niemowlakom. No właśnie, a co robić w przypadku, gdy pojawią się niepokojące sygnały, że ze skórą naszego malucha dzieje się coś złego? Okazuje się, że co piąte dziecko w Polsce cierpi na atopowe zapalenie skóry. Po pierwsze, zareaguj. Po drugie, zdiagnozuj. Po trzecie – najważniejsze – rozpocznij leczenie.

AZS i co dalej?



Swędzenie, suchość skóry, podrażnienie oraz czerwone grudki w zgięciach pod kolanami i przy łokciach. Jeśli te zmiany zauważyłaś u swojego dziecka, możesz podejrzewać, że to atopowe zapalenie skóry. Jednak pewną diagnozę postawi dopiero lekarz dermatolog, do którego powinnaś niezwłocznie się zgłosić ze swoją pociechą. Typowe dla AZS swędzenie jest gorsze niż ból. Dlatego nie narażaj na to malucha i nie zlekceważ pierwszych objawów. Skóra atopowa jest pozbawiona naturalnej bariery ochronnej, dlatego wymaga specjalnego traktowania i odpowiednio dobranej pielęgnacji. W tym wypadku zrezygnuj z domowych sposobów, takich jak np. kąpiel w krochmalu i przemywanie spirytusem, które znasz z opowieści swojej babci. Postaw na dokładne oczyszczanie i intensywne nawilżanie specjalnymi preparatami.

Najpierw jest strach…



Przede wszystkim o dziecko. Już sam widok jego walki ze swędzącymi plamkami i bólu sprawia, że cierpimy razem z nim. Przecież każda mama chce dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Niestety AZS wystawia nas na próbę. Skóra atopowa słabiej utrzymuje wodę w naskórku i łatwiej przepuszcza alergeny. U większości dzieci objawy AZS zanikają mniej więcej pod koniec okresu dojrzewania. Ale niestety prawie jedna trzecia chorych walczy przez całe życie. Warto wówczas nauczyć dziecko, z czego powinno zrezygnować. Chodzi o: mycie rąk zwykłym mydłem, jedzenie cytrusów i innych pokarmów o potencjale alergennym, leżenie na dywanie (naraża na kontakt z kurzem i roztoczami), intensywny wysiłek oraz stres. Choć na AZS nie ma lekarstwa możemy minimalizować objawy stosując odpowiednie kosmetyki przeznaczone do skóry atopowej.

…później przychodzi ulga



Optymalną pielęgnację skóry atopowej zapewni ZIAJA MED KURACJA DERMATOLOGICZNA AZS, przeznaczona dla niemowląt już po pierwszym miesiącu życia. Bogata receptura preparatów zawiera emolienty, substancje nawilżające, przeciwświądowe oraz łagodzące nadwrażliwość. Takie połączenie działa jak regenerujący opatrunek. Preparaty ziaja med natychmiast nawilżają skórę oraz chronią ją przed dalszą utratą wilgoci. Ich zdecydowanym atutem jest także łagodzenie podrażnień, zaczerwienienia oraz pieczenia.

W skład linii ZIAJA MED KURACJA DERMATOLOGICZNA AZS wchodzą dermokosmetyki:

do pielęgnacji twarzy (kremy: kojąco-nawilżający oraz regenerująco-natłuszczający), które łagodzą podrażnienia, zmniejszają suchość skóry oraz regenerują naskórek;

do pielęgnacji ciała (natłuszczająca emulsja do ciała), która zmiękcza, nawilża, zmniejsza suchość i szorstkość skóry;

do higieny (natłuszczający olejek myjący do kąpieli i pod prysznic oraz natłuszczająca baza emoliencyjna do kąpieli), które delikatnie natłuszczają i łagodnie oczyszczają skórę;

szampon do codziennej higieny włosów, skóry głowy i karku;

ochronna emulsja do rąk o wysokiej aktywności łagodzącej, nawilżającej i natłuszczającej.

Teraz już wiesz, jak powinnaś zadbać o skórę swojego maluszka.

