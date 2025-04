Mężczyznom zależy, aby stylizacja brody, strzyżenie włosów czy pielęgnacja ciała były łatwe i optymalnie precyzyjne. Nowe, wielofunkcyjne zestawy do strzyżenia od Braun nie tylko zapewniają wygodę użycia i precyzję działania, ale i dają pełną kontrolę nad wyglądem i pozwalają wyrazić swoje prawdziwe ja.

Od dziś kompleksowe zadbanie o ciało będzie o wiele łatwiejsze dzięki nowym, wielofunkcyjnym zestawom dla mężczyzn od Braun. W każdym z 4 zestawów znajdziemy inteligentne nasadki pozwalające na całkowitą swobodę podczas procesu stylizacji. Strzyżarki zostały wyposażone w ultraostre ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, które gładko tną nawet długie i grube włosy, bez uczucia ciągnięcia i szarpania. Wybrane modele w zestawie posiadają maszynki Gillette Flexball lub Gillette Body.

Kompleksowa pielęgnacja

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia Braun MGK3080 to urządzenie 9 w 1 dedykowane precyzyjnej stylizacji całego ciała. Dzięki inteligentnym nasadkom z łatwością użyjesz go na wiele różnych sposobów:

• stylizacja brody – dwa wbudowane grzebienie dostosowują urządzenie do 13 różnych ustawień długości w odstępach co 2 mm, aby zapewnić precyzyjne przycinanie przy każdym użyciu. Precyzyjny trymer oraz dołączona maszynka do golenia Gillette Flexball pozwolą dokładnie przycinać krawędzie zarostu, abyś mógł stworzyć swój niepowtarzalny styl,

• strzyżenie włosów – inteligentny grzebień do maszynki do strzyżenia włosów zapewnia precyzję i kontrolę użytkowania,

• pielęgnacja ciała – pełna kontrola zapewnia bezpieczne i skuteczne stosowanie na całym ciele, od klatki piersiowej i brzucha, po pachy i miejsca intymne

• przycinanie włosów w uszach i nosie – zrobisz to bez uczucia ciągnięcia i szarpania.

zestaw Braun MGK3080

Wyjątkowa precyzja

Urządzenie jest w 100% wodoodporne, nadaje się więc do stosowania na mokro i na sucho. Możliwość stosowania pod prysznicem zwiększa komfort i funkcjonalność. Ten zestaw szybko i łatwo wyczyścisz pod bieżącą wodą. Strzyżarka posiada wyświetlacz LED który informuje o stanie baterii oraz statusie ładowania. Niezawodna bateria po pełnym naładowaniu zapewnia 60 minut precyzyjnego przycinania.

W ramach linii dostępne są także 3 inne modele wielofunkcyjnych zestawów do strzyżenia: MGK 3060, który zapewnia optymalną precyzję w przycinaniu zarówno zarostu, jak i włosów na głowie, MGK 3040 to wielofunkcyjnym zestaw do strzyżenia za pomocą, którego możesz przyciąć zarówno zarost, jak i włosy na ciele i model MGK 3020, który pozwala na przycięcie zarostu, jak i włosów na głowie. Gamę uzupełniają nowe trymery do zarostu: BT 3040 i BT 3020.

Nowa gama urządzeń od Braun

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia Braun MGK3080 – urządzenie 9 w 1 do precyzyjnej stylizacji całego ciała, cena: 319 zł

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia Braun MGK3060 – urządzenie 8 w 1 do przycinania zarostu i włosów na głowie, cena: 259 zł

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia Braun MGK3040 – urządzenie 7 w 1 do zarostu i ciała, cena: 239 zł

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia Braun MGK3020 – urządzenie 6 w 1 do zarostu i włosów na głowie, cena: 169 zł

Trymer do zarostu BT 3040, cena: 239 zł

Trymer do zarostu BT 3020, cena: 159 zł