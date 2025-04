Nasza redakcja co chwilę testuje nowości. Mamy z tego ogromną satysfakcję, gdyż możemy podzielić się z wami naszymi wrażeniami. Opinią z pierwszej ręki - co bardzo sobie cenimy. Tym razem Asia i Marta miały przyjemność przetestować nawilżające żele pod prysznic Apart Natural. Co o nich myślą?

Marta - skóra sucha, skłonna do alergii

Rzadko pozwalam sobie na eksperymenty z kosmetykami, ponieważ moja skłonna do przesuszania się i alergii skóra nie wybacza pomyłek ;) Jednak do wypróbowania żeli Apart Natural przekonały mnie 2 bardzo istotne dla mnie sprawy: obietnica intensywnego nawilżania i obecność naturalnych prebiotyków.

Testowałam 2 żele pod prysznic: nawilżająco wygładzający żel z ekstraktem z kwiatów passiflory i fiołka, oraz nawilżająco odżywiający, zawierający ekstrakty z jedwabiu i kwiatów jaśminu. Moje pierwsze wrażenie? Wspaniały zapach! Oba kosmetyki pachną po prostu pięknie, woń utrzymuje się długo, przy czym jest na tyle subtelna, by jednocześnie nie gryźć się np. z perfumami. Dla mnie - idealnie wyważony.

Jeśli chodzi o efekty testów, to moja skóra zrobiła się przyjemnie gładka,delikatna i wyraźnie lepiej odżywiona. Podejrzewam, że kilka dni testowania to zbyt mało by móc odkryć pełnię "mocy" nawilżającej żelu, jednak już po tak krótkim okresie widzę zdecydowaną poprawę. I czekam na więcej!

Asia - skóra zniszczona słońcem

Wraz z Martą miałyśmy okazję przetestować produkty Apart Natural. Muszę przyznać, że gdy w moje ręce trafiły nawilżające żele pod prysznic tej marki byłam sceptyczna, bo w końcu mam swoje ulubione kosmetyki do mycia. Są sprawdzone i używam ich od dawna. Jednak pracując w naszej redakcji jestem zawsze otwarta na nowości - już nie raz byłam mile zaskoczona. Tym razem było podobnie.

Jestem chwilę po urlopie, który uwieńczyłam bardzo opaloną skórą. A przede wszystkim bardzo wysuszoną...Przetestowałam 2 warianty nawilżających żeli pod prysznic Apart Natural. Najbardziej przypadła mi do gustu opcja z kwiatem arniki i słonecznikiem. Właściwości nawilżająco-regenerujące uczyniły cuda. Jestem zachwycona bo moja zniszczona słońcem skóra nabrała elastyczności i zdrowego wyglądu. Polecam.

Żele pod prysznic Apart Natural - więcej informacji

Ważnym element składowym kosmetyków do mycia Apart Natural są naturalne prebiotyki, które odbudowują i wzmacniają korzystną dla człowieka florę bakteryjną. To ją usuwamy podczas mycia, a przecież wspomaga ochronę skóry przed chorobotwórczymi mikroorganizmami, podrażnieniami, starzeniem oraz utratą wilgoci.

Produkty marki nie zawierają parabenów, silikonów i barwników. Zawierają natomiast NMF - Naturalny Czynnik Nawilżający, czyli substancję chroniąca skórę przed odwodnieniem oraz składniki balsamu do ciała, gwarantujące intensywną pielęgnację skóry. Gliceryna, która jest obecna w żelach - posiada właściwości nawilżające. Łagodzi podrażnienia, zwiększa szybkość regeneracji skóry, wygładza zmarszczki, likwiduje zrogowacenia skórne.