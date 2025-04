Znacie to? Gdy cały dzień spędzacie za biurkiem, a na zewnątrz jest niesamowity upał, puchną Wam nogi i stopy. Pocieszymy Was, na tę przypadłość narzeka więcej kobiet niż mogłybyście się spodziewać. Co więcej, puchnięcie nóg występuje niezależnie od wieku. W takich wypadkach warto ratować się chłodzącymi żelami do stóp i nóg.

Dobry żel chłodzący powinien mieć lekką, przeźroczystą konsystencję i błyskawicznie się wchłaniać. Dobrze jeśli w składzie ma mentol, który chłodzi i relaksuje oraz wyciągi z ziół, które zamykają naczynia krwionośne. Warto ich używać rano i wieczorem oraz w raz w ciągu dnia.

W naszej galerii znajdziecie przegląd żeli chłodzących do stóp: