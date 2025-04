Mężczyźni są coraz bardziej świadomi w kwestii dbania o siebie. Używają większej ilości kosmetyków niż jeszcze 20 lat temu, ba - niektórzy wiedzą nawet, do czego służą te kobiece. I bardzo dobrze! Bo obecnie kobiecą uwagę przyciągnie raczej pachnący, zadbany facet, którego z przyjemnością można zabrać ze sobą na firmowy meeting, czy spotkanie z przyjaciółmi a nie ten zarośnięty i źle ubrany, któremu męskość kojarzy się z lookiem drwala z lasu.

Każdy zadbany facet ma u siebie w łazience 6 kosmetyków. Oto one!

1. Żel pod prysznic

To podstawa. Męska poranna toaleta powinna zacząć się od orzeźwiającego prysznica. Najlepiej jeśli żel będzie zarówno mył ciało, jak i twarz oraz włosy. Osobny szampon, żel do twarzy, czy odżywka to dla niektórych lekka przesada. Panowie są pragmatyczni, dlatego chętnie zadowolą się jednym, ale porządnym żelem. Porządnym, czyli jakim? Po pierwsze - dużym, o sporej pojemności. Po drugie - o męskim zapachu, który odzwierciedli ich naturę. Najlepiej jeśli będzie to zapach cytrusów, świeżej mięty, drzewa cedrowego lub drzewa cade i paproci.

2. Krem do rąk

Kobiety zwracają uwagę na dłonie. Powinny być delikatne, zadbane i bez nieestetycznych paznokci!

3. Maszynka i pianka do golenia

To must-have mężczyzny, który nie jest fanem brody. Pianka zapobiega podrażnieniu skóry, a maszynka idealnie usunie zarost. Pamiętaj, że jedną maszynką nie należy golić się dłużej niż 2 tygodnie.

4. Woda po goleniu

Woda po goleniu, ze względu na zawartość alkoholu, traktowana jest jako jeden z najlepiej dezynfekujących środków przeznaczonych do pielęgnacji twarzy mężczyzny. Do tego pięknie pachnie!

5. Szczoteczka i pasta do zębów

To coś tak oczywistego, że nawet nie wyobrażamy sobie, żeby facet nie posiadał tego zestawu. Co ważne - szczoteczkę należy wymieniać (!) najlepiej co 2-3 miesiące.

6. Dezodorant i perfumy

Feromony feromonami, ale zapach perfum podkreślający osobowość oraz skuteczny antyperspirant to podstawa w dzisiejszych czasach.

