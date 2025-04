Zdobądź pracę marzeń, zostań redaktorką AVON MakeUp TV!

Uwielbiasz kosmetyki i kochasz o nich opowiadać? Znasz triki makijażowe, których nie powstydziłby się profesjonalny makijażysta? Tworzenie videobloga to Twoja pasja? Zostań twarzą AVON MakeUp TV i przyłącz się do współtworzenia jednego z najciekawszych kanałów o kosmetykach w Polsce!



Reklama

Zostań vlogerką AVON MakeUp TV

Ruszyła rekrutacja do wyjątkowego projektu AVON MakeUP TV – oficjalnego kanału kosmetycznego marki AVON. Znajdą się tam porady makijażowe, informacje o nowościach kosmetycznych oraz filmy, dzięki którym dowiesz się w czym tkwi sekret perfekcyjnego makijażu. Kanał AVON MakeUP TV poprowadzi ekspertka AVON – makijażystka Hanna Knopińska wraz z dwiema redaktorkami. Chcesz zostać jedną z nich? Spróbuj swoich sił i weź udział w rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji?

Wystarczy nakręcić krótki – maksymalnie 3-minutowy film, w którym opowiesz o swojej pasji, przedstawisz ulubione kosmetyki do makijażu i przekonasz jury, że to właśnie Ty powinnaś dołączyć do zespołu AVON MakeUp TV. Zgłoszenie należy wysłać za pośrednictwem platformy internetowej www.avonmakeuptv.pl. Na Twój film czekamy do 30 maja 2014. Zgłoszenia będzie oceniać trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli marki AVON. Oceniając filmy, jury weźmie pod uwagę przede wszystkim oryginalność pomysłu i treści, osobowość autora oraz zgodność zgłoszenia z wymogami regulaminu.

Praca marzeń i wynagrodzenie 4500 zł miesięcznie!

Udział we współtworzeniu AVON MakeUP TV sprawi, że Twoja pasja może zmienić się w nieszablonową i pełną wyzwań pracę. Daje Ci szansę nawiązania długoterminowej współpracy i stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł. Doceniamy kreatywność i zaangażowanie, dlatego pozostawimy Ci dużą swobodę twórczą. Dodatkowo będziesz miała możliwość pracy z domu.

Sprawdź się i weź udział w rekrutacji. Może to właśnie na Ciebie czekamy!

Reklama

Więcej informacji na stronie: www.avonmakeuptv.pl