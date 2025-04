Skóra po zimie zazwyczaj nie prezentuje się zbyt estetycznie. Jest pozbawiona blasku i elastyczności. Dlatego w naszym konkursie poprosiłyśmy dziewczyny o napisanie swoich sprawdzonych sposobów na piękne ciało. Do wygrania były zestawy kosmetyków ujędrniających Q10 od NIVEA, które są absolutnym hitem nadchodzącego sezonu. Zauważalnie ujędrniają i poprawiają sprężystość skóry a także intensywnie nawilżają.

A jakie patenty na przygotowanie ciała do wiosny mają nasze użytkowniczki? Peeling, nawilżanie, a może zdrowa dieta? Zdziwisz się, że to takie proste! Poznaj 10 przykazań!

1. Zdrowa dieta

Odżywianie to pierwszy krok w stronę pięknego wyglądu. Najwyższy czas zrezygnować ze słodkich przekąsek i deserów oraz chipsów podczas wiosennego grillowania. To wszystko nie tylko dodaje nam kilogramów, ale również negatywnie wpływa na skórę. Co na ten temat uważają użytkowniczki Polek?

Bardzo ważne jest to, by prowadzić zdrowy tryb życia, odpowiednio się odżywiać, wysypiać się i ćwiczyć. Staram się unikać stresu, nie palę papierosów, unikam używek. (...) Jem dużo owoców, warzyw oraz ryb. Unikam potraw smażonych, z konserwantami, staram się nie przesadzać z cukrem i solą (...) – Mariola ze Staszowa

2. Połącz przyjemne z pożytecznym

Taki duet to nic innego jak domowe SPA! Kąpiel, odpowiednie kosmetyki i pachnące świece – tylko tyle potrzebujesz, żeby się zrelaksować i zadać o swoje ciało. Nie musisz wyjeżdżać do specjalnych ośrodków – wykorzystaj swoją łazienkę i zafunduj sobie chwilę przyjemności!

(...) Od kiedy pojawiły się preparaty umożliwiające przeprowadzenie zabiegów w domowym zaciszu – domowe spa, korzystam z tej oferty i wyciszam się w domowych warunkach. Najważniejsze, że udało mi się to czynić niespiesznie, zostawiając presję otaczającego świata gdzieś daleko. – Krystyna z Wrocławia

3. Systematyczność kluczem do sukcesu

Czy w tym momencie pomyślałaś o treningu? Systematyczność to jedna z najważniejszych zasad nie tylko w odniesieniu do aktywności fizycznej, ale także stanowi podstawę pielęgnacji. Aby zachować jędrną, gładką i nawilżoną skórę, należy dbać o nią codziennie. Tylko regularne stosowanie kremów i balsamów przyniesie oczekiwane efekty. Czy Polki o tym pamiętają? Oczywiście, że tak!

Piękną skórę daje mi SYSTEMATYCZNOŚĆ. Tylko regularne rytuały są w stanie przybliżyć mnie do ideału. Powtarzane niczym mantra - żel, peeling, balsam, każdego dnia na nowo, od początku. Skóra jest mi wdzięczna za to, że tak kompleksowo o nią dbam i okazuje mi swoje uznanie pięknym i zadbanym ciałem (...) – Edyta z Brzezin

4. Wybierz odpowiednie kosmetyki

My jesteśmy fankami Ujędrniającego Balsamu do Ciała NIVEA Q10 + witamina C! Kosmetyk zawiera dwa silne antyoksydanty – koenzym Q10 i witaminę C, dzięki którym pierwsze efekty widać od razu! Zauważyłyśmy ujędrnienie i wyraźną poprawę sprężystości skóry. Produkt sprawia, że ciało jest nawilżone i gładkie nawet przez 48 godzin!

5. Nawilżanie zacznij od wewnątrz

Nawet najlepsze kosmetyki nie stanowią gwarancji utrzymania pięknego, promiennego wyglądu. Najprostszy sposób na nawilżenie ciała? Oczywiście picie wody! I to najlepiej w dużych ilościach, ponieważ codziennie powinniśmy wypijać co najmniej 1,5 litra wody. Taki rytuał przyspieszy twój metabolizm oraz poprawi samopoczucie.

Mój sposób na piękną skórę to jej NAWILŻENIE ! Staram się zawsze nawilżać ją od zewnątrz, ale także od wewnątrz bo bez tego najlepsze kosmetyki nie pomogą. Dobry balsam i minimum 1,5l wody dziennie, a moja skóra mi się odwdzięcza swoją delikatną strukturą. Szczególnie zawracam na to uwagę latem, kiedy tego najbardziej potrzebuje, a ja egoistycznie karmię ją słońcem dla uzyskania pięknej brązowej opalenizny ;) – Karolina z Brzegu

6. Ruch to zdrowie

I to wiadomo nie od dziś! Bieganie, taniec, czy joga pomagają nie tylko w ukształtowaniu mięśni i ujędrnianiu skóry, ale również korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Zaledwie 15 minut dziennie dowolnej aktywności fizycznej wystarczy, żebyś mogła pochwalić się pięknym ciałem bez cellulitu.

Ćwiczenia, ćwiczenia i nawilżanie. Piłam też dużo wody i zdrowo się odżywiałam, przez co polepszyła mi się cera. Jednak myślę, że największe znaczenie miały ćwiczenia. Ćwiczyłam w domu, do pracy jeździłam rowerem. Zauważyłam, że skóra stała się napięta, a cellulit znacznie się zmniejszył. Zdrowe nawyki pozostały mi do dzisiaj (...) - Sylwia z Wyszkowa

7. Przekonaj się o zbawiennym wpływie masażu

Marzysz o gładkiej i jędrnej skórze? Wypróbuj niezawodną metodę naszej użytkowniczki Ani!

(...) Moim ulubionym trikiem stało się masowanie ciała bańką chińską. Dzięki temu jest przyjemnie i pożytecznie. Masaż mnie relaksuje, masuje i ujędrnia moją skórę. Tak to lubię! Krem do twarzy i balsam nawilżający stosowany regularnie i moja skóra jest gładka i piękna jak u niemowlaka. Nie wyobrażam sobie inaczej. Piękna skóra to podstawa. - Ania z Ruszczy-Płaszczyzny

8. Pielęgnacja to podstawa

Dziewczyny, które wzięły udział w konkursie, przede wszystkim stawiają na regularną i kompleksową pielęgnację. Istotne są także wybierane przez nas kosmetyki. Te wzbogacone w witaminy (głównie witaminę C) i koenzym Q10 ujędrniają, dodają blasku i wyrównują koloryt skóry. Dzięki temu możemy cieszyć się zadbanym ciałem nawet przez cały rok!

Przede wszystkim staram się dbać o jej nawilżenie, stosując oczywiście odpowiednio często balsam do ciała - zazwyczaj dwa razy dziennie, po każdej kąpieli. Staram się nie przesuszać skóry i oczywiście chronić ją, nie wystawiając jej zbyt często na działanie słońca (...) Wydaje mi się, że to taki standard pielęgnacyjny, którego dobrze jest się trzymać. - Karolina z Zielonej Góry

9. Ubiór ma znaczenie

Wiedziałaś, że obcisłe ubrania przyczyniają się do powstawania cellulitu? Na szczęście, nadchodzące sezony to czas zwiewnych sukienek. Lepiej zapomnij o dopasowanych legginsach i rurkach!

Ostatnim sposobem na piękniejszą skórę jest zmiana ubioru. Zbyt gruba i obcisła odzież nie sprzyja naszej skórze. Dodatkowo obcisła odzież przy zdejmowaniu ociera się bardzo o skórę przez co narusza strukturę. Dlatego zmiana całkowitej pielęgnacji skóry wiosną jest konieczna. – Agnieszka z Nowinki

10. Nie zapomnij o peelingu!

Złuszczanie martwego naskórka to nieodłączny element rytuałów pielęgnacyjnych, który natychmiast poprawia stan skóry. Dzięki temu przygotujesz ciało do dalszych zabiegów urodowych. Warto skusić się na domowe receptury! Poznaj trik Elżbiety!

Moim ulubionym kosmetykiem naturalnym jest popularny peeling z fusów kawy z dodatkiem oliwy z oliwek. Gładka skóra wiosną to podstawa, a ten specyfik chyba jeszcze nikogo nie zawiódł. Sprawdza się znakomicie. Potem wystarczy już tylko wsmarować w ciało odpowiedni balsam, najlepiej taki, który pięknie pachnie. – Elżbieta z Łętowni

