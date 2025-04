Zapuszczanie włosów - co zrobić, żeby szybciej urosły

Co zrobić, aby włosy szybciej rosły? Zobaczcie zasady pielęgnacji przy zapuszczaniu włosów.

Pierwszym krokiem w zapuszczaniu włosów bywa… ostre cięcie. Jest ono konieczne, jeśli włosy są zniszczone trwałą czy źle przeprowadzoną koloryzacją. Kolejnym krokiem w takim przypadku jest intensywna regeneracja na całej długości włosa. – Im jest dłuższy, tym więcej pielęgnacji wymaga – zaznacza Oskar Bachoń - stylista. – Rdzeń odżywiany jest od cebulki, ale dalej mamy martwą zrogowaciałą część, której pielęgnacja jest bardzo wymagająca. Włosy długie, o które się nie dba, po prostu wypadają.

Jak dbać o włosy, by rosły długie i zdrowe:

1. Zacznij od wizyty u fryzjera. On najlepiej doradzi, jak i z jaką częstotliwością podcinać włosy. Jedna klientka skraca końcówki co 3 miesiące o 1 centymetr, a inna co miesiąc o 5 mm.

2. Wybierz odpowiednie preparaty przyspieszające wzrost włosów. Są skuteczne, jeśli są dopasowane do rodzaju Twoich włosów.

3. Do pielęgnacji stosuj lekkie odżywki i olejek arganowy, który wygładzi końce. Rzadziej używaj ciężkich oleistych kosmetyków, które męczą włos.

4. Jeśli farbujesz włosy, wybieraj delikatne, neutralne koloryzacje. Ostre rozjaśnienie wysuszy je i opóźni ich wzrost.

5. Ostrożnie z suszarką! Susz włosy chłodnym powietrzem. I nie chodź spać z mokrą głową, bo włosy będą zaparzały się od poduszki i kruszyły.

6. Jeśli prostownica – to zawsze w duecie ze środkami chroniącymi strukturę włosa przed skutkami działania wysokiej temperatury.

7. Używaj szczotki z naturalnego włosia.

8. Modeluj na szczotce, która zamyka łuski włosa, wygładza go i rozprowadza sebum od skóry głowy równomiernie na całą jego długość.

9. Jedz zdrowo – odpowiednia ilość witamin i mikroelementów w Twoim organizmie będzie widoczna na zewnątrz dzięki zdrowej skórze i lśniącym włosom.

