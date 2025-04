Tatuaż to jeden ze sposobów na wyrażenie siebie i swoich poglądów. Dla jednych to tylko ozdoba, dla innych ważny symbol. Zanim jednak zdecydujesz się ozdobienie swojego ciała, warto się do tego odpowiednio przygotować. Oto kilka ważnych wskazówek, przed pierwszą wizytą w studio.

Wszystko zależy od tego, jak duży i skomplikowany jest projekt, progu bólu oraz miejsca. Zazwyczaj wytatuowanie małego wzoru zajmuje ok. godziny, średniej wielkości 2-4 h, natomiast dużego 4-6 h. Duże i wymagające wzory podzielone są na kilka sesji np. na zrobienie rękawa potrzeba od 3 do 9 kilkugodzinnych spotkań. Istotne jest również doświadczenie tatuażysty - im jest większe, tym będzie działał sprawniej i szybciej

Tatuaże są trwałe i mogą być usunięte tylko za pomocą lasera. Zabieg jest drogi i boli dużo bardziej niż tatuowanie! Dobrze jest wiedzieć, że tatuaż nie będzie wyglądał całe życie tak samo - starzeje się razem ze skórą. Jego kolor będzie bladł, a rozciąganie skóry może powodować jego zniekształcenie.

Twój tatuaż powinien być „ponadczasowy i sentymentalny” - znaczyć coś dla ciebie. Zadaj sobie pytania „Do czego dążę?”, „Co daje mi siłę?”. Niech to będzie dojrzała decyzja, żeby nie okazało się, że "wyrosłaś” ze swojego tatuażu.

Istnieje kilka miejsc, które określane są jako „zabójcze w relacjach z pracodawcami”. Tatuaż w widocznym miejscu: na dłoni, przedramieniu lub szyi może budzić negatywne skojarzenia. Inne też różnie się kojarzą:

Plecy – osoba, która chce być postrzegana jako seksowna lub przystojna;

Kark – osoba z artystyczną duszą;

Ramię – osoba silna, muskularna, odważna;

Klatka piersiowa – osoba śmiała, ale i zuchwała;

Żebra – osoba romantyczna;

Nadgarstek – osoba z przesłaniem na życie, z zasadami;

Stopa – osoba skryta.

Kieruj się badaniami i certyfikatami salonu tatuażu oraz recenzjami na forach internetowych. Duże znaczenie mają rekomendacje osób, które znasz i które były zadowolone z zabiegu.

Kluczowe znaczenie ma „pierwsze wrażenie”, klimat i atmosfera, jaką tworzą pracownicy. Salon powinien być czysty, posiadać lampę bakteriobójczą, sterylizator do sprzętu. Wszystkie przedmioty, których dotykają ręce, powinny mieć plastikowe osłony. Bardzo ważne jest też dobre oświetlenie.

Powinna mieć certyfikat ukończonej szkoły, szkolenia w zakresie chirurgiczno-dermatologiczno-alergicznym, staż pracy tatuatora w oficjalnie zarejestrowanym studiu tatuażu (najlepiej minimum trzyletni), ważną książeczkę zdrowia oraz bogate portfolio!

Kto może zostać tatuatorem? 6 rzeczy, o których możesz nie wiedzieć

Po znalezieniu odpowiedniego salonu, zadzwoń i zapytaj o wolny termin i możliwość konsultacji. Zapytaj:

Czy artysta robi tylko tatuaże z własnych wzorów? Czy można też przyjść z własnym projektem?

Ile trwa robienie tatuażu?

Czy można liczyć na środki przeciwbólowe?

Czy są przeciwwskazania do zrobienia tatuażu (choroby, uczulenia, itp.)? Niektóre osoby z wrażliwą skórą i jasną karnacją muszą wcześniej robić test alergiczny (małe nakłucie kolorem).

Ile trwa gojenie?

Ile to kosztuje?

Zjedz coś - tatuaż na pusty żołądek może doprowadzić do omdlenia.

Nie stosuj żadnych środków przeciwbólowych i nie pij alkoholu . Może to zaburzyć proces krzepnięcia krwi.

. Może to zaburzyć proces krzepnięcia krwi. Weź odpowiednią odzież - powierzchnia ciała, gdzie będzie tatuaż, powinna być łatwo dostępna. Jeśli robisz tatuaż na nodze, załóż krótkie spodenki, żeby nie siedzieć w bieliźnie.

- powierzchnia ciała, gdzie będzie tatuaż, powinna być łatwo dostępna. Jeśli robisz tatuaż na nodze, załóż krótkie spodenki, żeby nie siedzieć w bieliźnie. Jeśli tatuowanie będzie trwało długo, zabierz ze sobą książkę, czasopisma, laptopa lub... przyjaciela. Dzięki temu proces tatuowania minie szybciej.

Igła porusza się od 50 do 3000 razy na minutę. Poziom bólu różni się u każdej osoby. Najbardziej bolesne są tatuaże, gdzie skóra ma bliski kontakt z kością. Najczęściej są to okolice żeber i kręgosłupa oraz kostka u nogi. Aby zminimalizować ból, należy głęboko oddychać. Napinanie mięśni może utrudnić uzyskanie równej powierzchni tatuażu.

Czy wykonanie tatuażu jest bolesne? Wiemy, które miejsca są najbardziej czułe!

Noszenie opatrunku trwa od 4 do 10 godzin. Ostrożność jednak należy zachować przez 2 tygodnie.

Tatuaż myj 2 razy dziennie mydłem antybakteryjnym i wycieraj do sucha ręcznikiem papierowym.

Nie zanurzaj go w wodzie (kąp się tylko pod prysznicem).

Używaj bezzapachowego balsamu, by skóra była stale nawilżona.

Nie opalaj się, a jeśli wychodzisz na słońce, smaruj tatuaż kremem z SPF.

Możesz używać maści z dodatkiem słabego antybiotyku.

Nie zdrapuj strupków i nie zrywaj łuszczącego się naskórka (tatuaż powinien zagoić się w ciągu 10-14 dni ).

). Noś luźne ubrania, aby skóra z tatuażem mogła oddychać (nigdy nie bandażuj tatuażu).

Nie pozwól, aby ktoś dotykał tatuażu - unikaj styczności z bakteriami.

Podjęłaś decyzję, że chcesz mieć tatuaż. Wybrałaś wzór i miejsce, które ma zdobić. Pytałaś znajomych, sprawdzałaś opinie w Internecie i w końcu wybrałeś studio tatuażu, w którym chcesz go wykonać. Świetnie, ale czy wiesz, jakie masz prawa jako klient?

Polska branża tatuaży przeżywa swój rozkwit. Zmieniło się społeczne postrzeganie tatuaży, przestały się już kojarzyć z więzieniami, a łączone są z indywidualnością i wyrazem subiektywnych poglądów lub postaw.

Każdy, kto chce mieć tatuaż, wie miej więcej, jak wygląda proces współpracy z większością salonów tatuażu: kontakt, umówienie się na wizytę, szacunkowa wycena, ustalenie terminu, zaprezentowanie wzoru wraz z ostateczną wyceną, zabieg. Jednak niektóre praktyki stosowane przez salony tatuażu są niezgodne z prawem!

Osobista wizyta w salonie tatuażu



Pierwsza wizyta w salonie tatuażu jest stresująca dla większości osób. Szczególnie ciężko przełamać się paniom, które nie czują się komfortowo, wchodząc do ciemnych, często zadymionych pomieszczeń. Ponadto tempo życia – ciągły pośpiech i dużo obowiązków, sprawiają, że znaczna część zainteresowanych nie ma czasu na osobisty kontakt. W większości branż w Polsce informacje o usługach wraz z ich wyceną można bez problemu uzyskać mailowo, dlaczego więc w przypadku tatuaży miałoby być inaczej?

Zwróć uwagę na komunikację z salonem tatuażu na pierwszym etapie współpracy – czy odpisują na maile, oddzwaniają i czy jesteś w stanie uzyskać informacje odnośnie zabiegu, nie stawiając się osobiście w studiu. Pamiętaj, że na podstawie kontaktu przed wykonaniem tatuażu możesz wywnioskować, jak będzie on wyglądał po jego wykonaniu.

Zaliczka



Znaczna część salonów tatuażu w Polsce wymaga wpłacenia zaliczki, żeby zarezerwować termin. Zgodnie z przepisami prawa taka czynność nazywana jest zadatkiem, nie zaliczką i następuje w celu zapewnienia realizacji umowy.

Otrzymanie zadatku pieniężnego rodzi obowiązek podatkowy. Oznacza to, że każdy, kto wniesie jakąś kwotę w celu zarezerwowania terminu zabiegu, powinien otrzymać dokument potwierdzający wpłatę, czyli rachunek lub fakturę. Studio tatuażu natomiast powinno uiścić podatek w miesiącu, w którym zaliczka wpłynęła na jego konto.

W żadnym wypadku nie jest zgodne z prawem pobieranie pełnej kwoty za tatuaż przed wykonaniem zabiegu, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wykonawca dzieła powinien otrzymać swoje wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

Wzór tatuażu

Znaczna część salonów tatuażu stosuje praktykę, że wzór prezentowany jest klientowi dopiero przed zabiegiem. Stres i niepewność towarzysząca tatuowanemu sprawiają, że często godzi się na pierwszy lepszy wzór, byleby mieć to już z głowy.

Oczywiście przed wykonaniem tatuażu można zmienić stylistykę, ale co w przypadku, gdy tatuator kompletnie nie trafił w gust klienta i tatuaż jest cały do poprawy? Po pierwsze klient traci swój czas czekając, aż wykonany zostanie nowy wzór. Po drugie nie wie, ile taki tatuaż będzie kosztował i nie jest w stanie przygotować się wcześniej na to, jaki wydatek będzie musiał ponieść. Powoduje to niepewność u tatuowanego i większą podatność na godzenie się na wzór narzucony przez tatuatora.

– W moim studiu dużą wagę przywiązuję do edukacji klientów. Tak jak typowi konsumenci mają swoje prawa, o których nie wiedzą, a z oczywistych względów niewiele jest osób, które chcą ich o tym informować. Najbardziej obrazowym przykładem jest prawo do bezpłatnej korekty tatuażu po jego wygojeniu. Po pierwszym wprowadzeniu pigmentu pod skórę organizm pozbywa się go nawet w 40%. To naturalna obrona organizmu przed obcą substancją i nie ma związku z higieną tatuażu czy jego wykonaniem. Niestety oprócz naszego studia, nie słyszałem o innym salonie, który informowałby swoich klientów o takim prawie i stosował je w praktyce – mówi Patryk Walęga, właściciel studia tatuażu TIME4TATTOO.

Wycena tatuażu



Wycenianie tatuażu na podstawie tego, ile zajmie jego wykonanie, nie jest traktowaniem klienta fair. Przeliczanie wykonania tatuażu na roboczogodziny, nazywane w branży sesjami, otwiera furtkę do nadużyć ze strony tatuatora. Ponadto, ta forma wyceny powoduje, że klient chce, aby tatuaż powstał jak najszybciej, co ujmuje jakości wykonywanego dzieła.

Tatuator spiesząc się, mocno ingeruje w tkankę, co może doprowadzić do stanu zapalnego, powstania blizn i zrostów oraz rozlania się tuszu pod skórą.

Higiena



Każdy zainteresowany może przeczytać w Internecie, jakie są wymagania sanitarno-higieniczne dla zakładów tatuażu. Jednak warto wiedzieć o prawach, których nie uregulował w rozporządzeniu Minister Zdrowia.

Stanowisko pracy powinno być przygotowywane w obecności klienta, tak żeby na każdym etapie mógł zweryfikować poziom higieny. Akcesoria wykorzystywane do tatuowania powinny być jednorazowe, np. igły, tuby, etc., takie rozwiązanie gwarantuje 100% pewność sterylności. W każdej chwili klient może zażądać okazania opakowania i samemu sprawdzić datę ważności.

Tusze powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach i zostać przelane do mniejszych kubeczków w obecności tatuowanego. Tu szczególnie zalecane jest sprawdzanie daty ważności pigmentu. Jeżeli jest ona nieczytelna lub nosi znamiona ingerencji, klient ma prawo zażądać otworzenia nowej butelki z aktualnym terminem. Jeśli nie, może zażyczyć sobie przeniesienia wizyty na inny termin, bez utraty zaliczki, nawet jeśli regulamin studia stanowi inaczej.

Źle wykonany tatuaż – co robić?



Wykonałaś tatuaż, ale jego efekt stanowczo odbiega od projektu i ustaleń z tatuatorem? Masz dwie możliwości.

Zgodnie z artykułem 636 kodeksu cywilnego w przypadku wykonania wadliwego dzieła klient może wyznaczyć tatuatorowi nowy termin na jego poprawienie. Po upływie wyznaczonej daty tatuowany może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie tatuażu innej osobie na koszt i odpowiedzialność studia tatuażu, które wykonało tatuaż niezgodnie z ustaleniami. W przypadku gdy klient nie chce mieć już nic wspólnego z salonem, na którym się zawiódł, może wystąpić o zwrot pełnej kwoty pieniędzy. Oznacza to, że zwrotowi podlega także zaliczka.

