Witamina F - dlaczego warto się nią zainteresować?

Witamina F, a właściwie Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, to odkrycie w kosmetologii ubiegłego roku. Nic więc dziwnego, że jest coraz popularniejszym obiektem zainteresowania osób, które uwielbiają troszczyć się o swoje zdrowie... i o swoją skórę.

Dziennikarka uwielbiająca tematykę beauty, Kasandra Zawal, przeprowadziła ostatnio rozmowę na temat tego nieocenionego składnika wykorzystywanego w produktach pielęgnacyjnych (szczególnie tych o działaniu przeciwzmarszczkowym). Jej gościnią była Sylwia Bogdan, mgr chemii i autorka poczytnego bloga „Chemia Zdrowa”. Ekspertka rozwiała wszystkie wszystkie wątpliwości na temat witaminy F.

Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 pełnią wiele funkcji w naszym organizmie, zaczynając od funkcji odpornościowej, poprzez wspieranie układu nerwowego, wspieranie naszego serca czy płodności, aż po procesy starzenia się skóry - zaznaczyła Sylwia Bogdan.

Witamina F, czyli sposób na zmarszczki

W podcaście poruszono jednak nie tylko tematy dotyczące codziennej rutyny pielęgnacyjnej, ale również tego, w jaki sposób Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe działają na nasz organizm od środka. Na co więc warto zwrócić uwagę, komponując naszą dietę, a także jakie sygnały mogą wskazywać na niedobory witaminy F? Które składniki powinny towarzyszyć nam na co dzień? Uchylamy rąbka tajemnicy - Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe to nie tylko oleje.



Tego wszystkiego (i wielu innych rzeczy) dowiesz się z naszego podcastu. Przyjemnego słuchania!

