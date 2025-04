Skóra, jako najbardziej zewnętrzna część ciała, jest naszą ochroną przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych. Okazuje się, że poranny lub wieczorny prysznic to nie tylko zwykły zabieg higieniczny. To również pierwszy krok do pięknej skóry. W celu właściwej pielęgnacji najpierw musisz się upewnić, czy stosujesz odpowiednie produkty. Warto wówczas zwrócić uwagę na mikrobiom skóry. Ale czym właściwie jest ten zbitek mikroorganizmów w i na naszym ciele? Jaką pełni funkcję i jak my powinnyśmy o niego dbać? Rozwiewamy wszystkie wątpliwości!

Mikrobiom - co to właściwie jest?

Skóra każdej z nas składa się z mnóstwa komórek, takich jak bakterie, grzyby, roztocza. To właśnie nic innego, jak wspomniany mikrobiom. Szacuje się, że gdybyśmy byli w stanie pozbyć się tych „gości”, moglibyśmy ważyć nawet o 2 kg mniej! Brzmi ciekawie? To nie wszystko!

Wiesz, jak mikroorganizmy trafiają do naszego organizmu? Szereg z nich przekazywanych jest nam już przy urodzeniu, a później z mlekiem matki. To właśnie wewnętrzne mikroby stają się naszą tarczą ochronną przed szkodliwymi wirusami i bakteriami, które tylko czekają, żeby zaatakować nasz organizm. Nie bez powodu mleko matki uważane jest za najcenniejszy pokarm.

Myślę, że jest to przydatne, gdy myślimy o mikrobiomie, aby myśleć o nim jak o ekosystemie. Jest bardzo zrównoważony, a wszystkie elementy współpracują ze sobą - mówi dr Kevin Hermanson, ekspert ds. nauki i technologii skóry w Dove

Korzystne i negatywne działania na mikrobiom skóry

Nasza skóra jest złożona z mikroobszarów, które różnią się od siebie. To one odgrywają kluczową rolę w zachowaniu dobrej kondycji skóry, chroniąc ją przed zewnętrznymi czynnikami zakaźnymi czy substancjami toksycznymi. Pomagają także w zarządzaniu jej pH, które ma wpływ m.in. na łuszczenie się, rozwój bariery oraz tworzenie niezbędnych lipidów skóry. Uważa się, że mikrobiom wpływa na szereg korzyści związanych z regeneracją i nawilżaniem. Natomiast wszelkie zaburzenia tej warstwy ochronnej są powiązane z niepożądanymi stanami, takimi jak jej przesuszenie czy też podrażnienie.

Bądź łagodny dla swojego mikrobiomu za pomocą żeli pod prysznic Dove

Potraktuj prysznic jako pierwszy etap pielęgnacji! Od czego zacząć? Oczywiście od wyboru idealnego kosmetyku do mycia. Należy zwrócić uwagę na jego formułę, ponieważ wiele preparatów działa zbyt silnie i może uszkodzić ochronną barierę naskórka. Nasza skóra i jej mikrobiom zasługują na delikatną pielęgnację. Ważne jest, aby myśleć o oczyszczaniu jak o delikatnym odżywieniu. W tym wypadku łagodność jest kluczem. Idealnym rozwiązaniem będzie stosowanie żeli pod prysznic Dove, które zawierają w 100% łagodne substancje myjące. Kosmetyki te delikatnie myją, idealnie nawilżą naszą skórę, odżywią ją, a dodatkowo szanują pH i mikrobiom skóry. Żele pod prysznic Dove są delikatne zarówno dla skóry, jak i jej naturalnej warstwy ochronnej.

Materiał powstał we współpracy z marką Dove