Gładka jasna skóra bez przebarwień, rozszerzonych porów i drobnych zmarszczek każdej z nas ujmuje lat. Wystarczy jej tylko muśnięcie pudrem i czujemy, że możemy podbijać świat. Pewność siebie i świetny nastrój nie mają ceny, warto więc zadbać o siebie kompleksowo.

Reklama

Niezawodnym sposobem, by zatrzymać młodzieńczy blask skóry jest jej odpowiednia pielęgnacja

Podstawą jest regularne oczyszczanie łagodnymi produktami, które nie przesuszają i nie podrażniają cery.

Kolejnym krokiem jest złuszczanie martwych komórek naskórka. Tu idealnie sprawdzają się kosmetyki z kwasami owocowymi. Dzięki nim poprawia się struktura skóry, znikają drobne przebarwienia i ślady po zaskórnikach. Jeśli problem szpecących pozostałości po trądziku lub zbyt intensywnych kąpielach społecznych jest poważniejszy, warto sięgnąć po złuszczające maseczki lub skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej.

Po odpowiednim oczyszczeniu, cera wymaga tonizowania, by przywrócić jej naturalny odczyn. Najlepiej, gdy tonik jest na bazie naturalnych składników. Powinien również mieć właściwości nawilżające.

Utrzymanie efektu glow wymaga odpowiedniego nawilżanie. Na początek warto zastosować dobre serum, które zadziała jak bomba witaminowa i dostarczy skórze składniki odżywcze i nawilżające. Żeby idealnie rozświetlić skórę, serum powinno zawierać witamin C i E, a także składniki rozjaśniające, na przykład olejki z dzikiej róży lub makadamia. O całodzienne nawilżenie zadba krem odpowiednio dobrany do rodzaju skóry. Latem cięższe kremy możemy zastąpić lżejszymi preparatami o konsystencji żelu.

Wzmocnij pielęgnację od środka

Czy tylko tyle możemy zrobić, żeby naprawdę zadbać o młodzieńczy wygląd cery? Możemy znacznie więcej. Zabiegi, jakim poddajemy skórę są niezwykle ważne, ale o wiele ważniejsze jest odpowiednie odżywienie i nawilżenie skóry od środka. Nawet najlepszy kosmetyk nie dotrze w głębokie warstwy, a przecież to w nich kryje się jędrność i sprężystość, na których tak bardzo nam zależy.

Niezawodnym sposobem, by osiągnąć i utrzymać efekt glow, jest codzienne działanie dwutorowe – zarówno pielęgnacja, jak i dostarczenie skórze odpowiedniej ilości kwasów omega-6. To one odpowiadają za:

utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia

zachowanie jędrności i elastyczności

mają korzystny wpływ na wygląd i kolor cery.

Kwasy omega dostarczamy organizmowi wraz z jedzeniem. Znajdziemy je głównie w nasionach i orzechach. Żeby jednak zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu i doskonale odżywić skórę, należałoby wciąż przegryzać pestki, ale przecież nie wszystkie mamy na to ochotę. O wiele lepszym sposobem, by dostarczyć skórze kwasów omega-6 jest poszukanie jej w olejach. Znajdziemy je jednak tylko w tych tłoczonych na zimno.

Jednym z najcenniejszych i najbardziej bogatych w kwasy omega-6 jest olej z naszego rodzimego wiesiołka. Ta pospolita roślina, nazywana też „kwiatem księżycowego ogrodu”, kryje w sobie niezwykłą moc i wielość składników odżywczych i leczniczych. Od wieków jest ceniona w pielęgnacji skóry, włosów i paznokci.

Nie musimy więc daleko szukać, bo składnik, który zagwarantuje nam efekt glow mamy pod ręką. Najwygodniej go zażywać w formie kapsułek. Wtedy mamy pewność, że każdego dnia dostarczymy organizmowi i skórze odpowiednią i skuteczną dawkę kwasów omega-6. Suplement diety OEPAROL jest suplementem diety, zawierającym tłoczony na zimno olej z nasion wiesiołka dziwnego. Roślina pochodzi z najlepszych plantacji, co umożliwia uzyskiwanie oleju o najwyższej jakości.

Suplement diety OEPAROL polecany jest wszystkim osobom, którym zależy na utrzymaniu dobrej kondycji skóry. Efekt nawilżenia po jego regularnym stosowaniu zauważyło 9 z 10 kobiet, a poprawę jędrności i elastyczności doceniło aż 86% użytkowniczek.*

W serii OEPAROL znajdziemy również świetną pomadkę Everyday na bazie oleju z wiesiołka. Wzbogacona o kompleks OleaSheaButter skutecznie pielęgnuje i chroni usta przed podrażnieniami i przyspieszają regenerację popękanego naskórka. Pomadka jest idealnym zabezpieczeniem przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, w tym przed intensywnym słońcem, więc świetnie sprawdzi się na wakacjach.

Przeczytaj kolejne artykuły w naszym cyklu i dowiedz się między innymi, jak działa na skórę olej z wiesiołka i dlaczego OEPAROL jest prawdziwym przyjacielem kobiecej skóry.

*Informacje na podstawie badania ankietowego przeprowadzonej metodą CAWI na grupie 108 kobiet, czerwiec-lipiec.2020 na zlecenie ADAMED PHARMA przez Grup BUKKO

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki OEPAROL