Mikrobiom skóry to złożona "społeczność" mikroorganizmów, które naturalnie zasiedlają naszą skórę. W jego skład wchodzą bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje. Choć brzmi to groźnie, są one niezwykle ważne dla zachowania zdrowia skóry - pomagają utrzymać jej naturalną barierę ochronną, regulują poziom nawilżenia i przeciwdziałają rozwojowi szkodliwych patogenów.

Niestety, nieprawidłowa pielęgnacja, styl życia i inne czynniki mogą zaburzać delikatną równowagę mikrobiomu, co może prowadzić do problemów skórnych. Sprawdź, skąd mogą brać się takie zaburzenia i jak zadbać o zdrowie skóry.

Zaburzenia mikrobiomu skóry mogą być konsekwencją działania wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Bardzo często są to jednak nasze błędy pielęgnacyjne, np. zbyt agresywne oczyszczanie skóry.

Żele myjące, peelingi i toniki z silnymi detergentami lub zawartością alkoholu denaturowanego mogą pozbawiać skórę jej naturalnej bariery ochronnej, szczególnie jeśli pozostawisz je na skórze na kilka lub kilkanaście minut. Zbyt częste stosowanie takich produktów prowadzi do usunięcia nie tylko zanieczyszczeń, ale także „dobrych” bakterii, co sprzyja rozwojowi patogenów oraz nasileniu się trądziku bądź zaczerwienień.

Dotyczy to również mycia rąk. Jeśli masz potrzebę robić to często, pamiętaj o delikatnych mydłach oraz regularnym nawilżaniu oraz natłuszczaniu skóry dłoni. Wyrób sobie nawyk stosowania intensywnie nawilżającego kremu tuż przed snem oraz postaw obok mydła na umywalce lekki krem, który szybko się wchłania.

Zaburzenia mikrobiomu: czynniki zewnętrzne

Nie tylko pielęgnacja może być przyczyną uszkodzeń mikrobiomu skóry. Okres dojrzewania, ciąża, menopauza, a także przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej również mogą wpłynąć na równowagę mikrobiomu skóry. Zmiany hormonalne mogą prowadzić do nadprodukcji sebum lub nadmiernego wysuszenia skóry, co sprzyja rozwojowi problemów skórnych, takich jak trądzik czy łojotokowe zapalenie skóry.

Za zaburzenia mikrobiomu może odpowiadać też długotrwały stres i niewystarczająca ilość sny, a także dieta uboga w składniki odżywcze. Skóra, podobnie jak inne organy, potrzebuje odpowiedniego odżywienia. Dieta bogata w cukry proste, tłuszcze trans i przetworzoną żywność może prowadzić do stanów zapalnych i zaburzeń mikrobiomu.

fot. Mikrobiom skóry to ważna jej część, więc warto o niego dbać/Adobe Stock, Utkamandarinka

Aby codziennie dbać o równowagę mikrobiomu skóry, sięgaj po łagodne kosmetyki pielęgnujące i myjące. Wybieraj łagodne żele myjące i emulsje o neutralnym pH, które nie naruszają równowagi mikrobiomu. Unikaj też zbyt agresywnych kosmetyków, które powodują uczucie nieprzyjemnego ściągnięcia czy szczypania.

Ważne jest także codzienne nawilżanie skóry. Odpowiednio dobrane kosmetyki pomagają w odbudowie naturalnej bariery ochronnej. Szukaj produktów, które są zawierają np. kwas hialuronowy, ceramidy i niacynamid - składniki te wzmacniają funkcje ochronne skóry i pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.

Coraz bardziej popularne stają się także kosmetyki z probiotykami i prebiotykami i nie bez przyczyny! Probiotyki to „dobre” bakterie, które pomagają przywrócić równowagę mikrobiomu, natomiast prebiotyki to substancje odżywcze, które wspierają rozwój tych dobrych bakterii.

Zobacz też: Jak działa serum z probiotykami?

Pamiętaj także o zbilansowanej diecie i higienie snu. Wypoczęty organizm ma zasoby, aby odżywiać nie tylko najważniejsze organy i narządy, ale także skórę.

Jeśli chcesz dbać o mikrobiom skóry, postaw na lekkie kosmetyki do codziennej pielęgnacji - przede wszystkim pianki i żele myjące, sera oraz nawilżające kremy.

1. Nawilżający krem-żel do twarzy Avène Hydrance Aqua-Gel

Ten wszechstronny krem-żel intensywnie nawilża skórę, tworząc barierę ochronną. Dzięki obecności wody termalnej Avène o działaniu kojącym i prebiotycznym, wspiera regenerację i odbudowę mikrobiomu. Świetnie sprawdzi się podczas porannej pielęgnacji i będzie doskonałym wyborem pod makijaż. Szybko się wchłania i na długo pozostawia skórę miękką i doskonale nawilżoną.

Cena: ok. 70-90 zł

2. Nawilżający krem-pianka do mycia twarzy CeraVe

Ten wyjątkowy produkt łączy w sobie działanie lekkiej pianki myjącej i kremu nawilżającego. Jest odpowiedni do wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej, suchej i normalnej. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, sebum i makijaż, jednocześnie dbając o nawilżenie skóry i wzmocnienie jej bariery ochronnej. Zawiera 3 kluczowe dla równowagi skóry ceramidy, kwas hialuronowy oraz ma lekką, łagodną formułę.

Cena: ok. 50 zł za 236 ml i ok. 70 zł za 473 ml

3. Żel do mycia twarzy La Roche-Posay Effaclar

Ten delikatny żel oczyszczający stworzony został z myślą o potrzebach skóry tłustej i trądzikowej. Jego głównym zadaniem jest skuteczne usuwanie nadmiaru sebum, zanieczyszczeń i makijażu bez naruszania naturalnej bariery ochronnej skóry. Produkt zawiera wodę termalną La Roche-Posay, znaną ze swoich właściwości kojących i antyoksydacyjnych. Nie zawiera mydła ani alkoholu, dzięki czemu jest świetnym wyborem dla "wrażliwców".

Cena: ok. 70-80 zł

4. Booster nawilżająco-wzmacniający Vichy Minéral 89

Lekkie, ale mocno odżywcze i nawilżające serum wzbogacone o kwas hialuronowy i wodę termalną Vichy to idealne rozwiązanie na co dzień. Skutecznie wspiera regenerację skóry i wzmacnia jej barierę ochronną. To świetny kosmetyk dla osób, które potrzebują intensywnego nawilżenia i wzmocnienia mikrobiomu. Poza wodą termalną prosto z uzdrowiska w Vichy zawiera aż 11 składników aktywnie działających na skórę.

Cena: ok. 100 zł

5. Krem przeciw podrażnieniom, zmiękczający i wygładzający naskórek Bioderma Sensibio DS+ Creme

Krem ten jest przeznaczony dla osób ze skórą skłonną do zaczerwienień i podrażnień, a także cierpiących na łojotokowe zapalenie skóry. Zawiera składniki łagodzące stany zapalne oraz regulujące mikrobiom skóry, co przyczynia się do zmniejszenia podrażnień i suchości, a także nawilżający olej kokosowy. Sprawdzi się zarówno do porannej, jak i wieczornej pielęgnacji.

Cena: ok. 60 zł

fot. Kosmetyki do pielęgnacji skóry, wspierające mikrobiom/mat. prasowe

