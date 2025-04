Ultraformer III – na smukłe i jędrne ciało

Urządzenie wykorzystuje innowacyjną technologię HIFU, czyli wysokoenergetycznych skoncentrowanych ultradźwięków (ang. High Intensity Focused Ultrasound), nazywaną liftingiem bez skalpela. Ultradźwięki podgrzewają tkankę prowadząc do natychmiastowego obkurczenia włókien kolagenowych i tym samym poprawy napięcia skóry, a jednocześnie pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu w ciągu kolejnych 2-3 miesiącach stale i stopniowo zwiększa się jędrność i gęstość skóry. To doskonała metoda poprawy wyglądu brzucha, ramion, pośladków czy ud. – Nie tylko obwody i proporcje ciała decydują o jego atrakcyjnym wyglądzie – podkreśla Estera Wojtczuk-Sońta, kosmetolog z Modern Esthetic w Warszawie. – U szczupłych osób, zwłaszcza po intensywnym odchudzaniu, skóra z wiekiem szybko staje się wiotka i luźna, dlatego często mimo ładnej sylwetki ciało nie wygląda dobrze. Ultraformer III to niezwykle skut eczna metoda ujędrnienia i uelastycznienia skóry nie tylko na twarzy, ale też praktycznie na całym ciele.

Clatuu Alpha – wymrażanie tkanki tłuszczowej

Kriolipoliza jest jedną z najbardziej efektywnych metod redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej, a w wielu przypadkach zabieg wystarczy wykonać tylko 1-2 razy, aby uzyskać pożądany efelt. Technologia ta wykorzystuje zwiększoną wrażliwość komórek tłuszczowych (adipocytów) na zimno – ulegają one apoptozie w temperaturze od 5 do –10 stopni C, a ich uwolniona zawartość jest usuwana z organizmu w naturalnych procesach metabolicznych. Na pełen efekt trzeba więc poczekać ok. 1-3 miesięcy. – W Modern Esthetic stosujemy kriolipolizę najnowszej generacji – mówi Estera Wojtczuk-Sońta. – W Clatuu Alpha zastosowano optymalną dla procesu kriolipolizy temperaturę –9 stopni C, dostarczaną do tkanek za pomocą specjalnej chłodzącej głowicy, którą zasysa się fałd tłuszczu w wybranym obszarze. Zimno działa tylko na komórki tłuszczowe, bez naruszania tkanek wokół. Zabieg jest bezpieczny i komfortowy dla pacjenta.

Schwarzy – trening dla mięśni

Schwarzy to zabieg pozwalający nie tylko wysmuklić sylwetkę, ale też rzeźbić mięśnie bez wysiłku. Jest to jedyna technologia na rynku wykorzystująca pole elektromagnetyczne oraz autorską technologię FMS (Focused Magnetic Stimulation), czyli skoncentrowaną stymulację magnetyczną. Jak działa? – Gwałtowna zmiana pola magnetycznego, generowana przez urządzenie, przekazuje prąd w głąb tkanki mięśniowej, wywołując w niej intensywne skurcze – wyjaśnia ekspertka. W trakcie 30-minutowego zabiegu dochodzi nawet do 20 000-60 000 skurczy mięśni – to tak, jakbyś przez 30 minut wykonała na przykład 800 brzuszków! Dzięki temu możliwe jest rozbudowanie masy mięśniowej, jednocześnie zabieg pozwala redukować nagromadzoną np. w obszarze brzucha czy ramion tkankę tłuszczową. Może być polecany jako alternatywa dla treningu dla siłowni lub dla wzmocnienia jego efektywności.

