ONDA to urządzenie wykorzystujące najnowszą, światową technologię mikrofali Coolwaves, które selektywnie docierają do tkanki tłuszczowej i w nieinwazyjny sposób prowadzą do jej redukcji oraz ujędrnienia skóry.

Co ważne, zabieg jest nieinwazyjny i nie trzeba się specjalnie do niego przygotowywać. ONDA to przede wszystkim redukcja cellulitu, ale to także zmniejszenie tkanki tłuszczowej – dzięki temu, że mikrofale działają na membrany komórek tłuszczowych, zostają one rozbite i usunięte z organizmu.

To zabieg dla wszystkich – tych z mniejszym lub większym cellulitem, jak również dla osób, które po prostu pragną wymodelować sylwetkę i ujędrnić skórę. Korzystają z niego zarówno kobiety, jak i mężczyźni! Przed każdym zabiegiem przeprowadzany jest wywiad z pacjentem, jednak nie ma większych przeciwwskazań do jego wykonywania.

Przebieg zabiegu ONDA

Zabieg wykonuje się z użyciem dwóch specjalnych głowic. Na wybraną partię ciała nakładana jest gliceryna. Następnie kosmetolog wybiera większą głowicę, która dociera do głębszych warstw skóry, redukując tkankę tłuszczową. Przejeżdża nią po skórze masując ją.

Całość jest bezbolesna – odczuwalne jest jedynie przyjemne zimno. Następnie kosmetolog zmienia końcówkę na mniejszą – przeznaczoną specjalnie do pozbywania się cellulitu. Ta część zabiegu również jest bezbolesna, jednak bardziej wyczuwalna przez to, że działa na płytszych warstwach skóry.

Efekty zabiegu ONDA

Cała wizyta trwa około 40 minut. W tym czasie wykonywany jest zabieg na wybraną partię ciała. Nie zaleca się wykonywania zabiegu na więcej niż jedną partię podczas jednej wizyty ze względu na to, że organizm musi poradzić sobie z metabolizowaniem całego rozbitego tłuszczu i wody.

Docelowy efekt w pełni widoczny jest po około dwóch tygodniach, można się wtedy spodziewać zmniejszenia obwodu nawet o 3 cm. Pierwsze zmiany widoczne są od razu po zabiegu – powierzchnia skóry jest dużo gładsza, lepiej ukrwiona i jędrniejsza.

Efekty:

Redukcja tkanki tłuszczowej

Zmniejszenie cellulitu

Redukcja boczków i oponki na brzuchu

Ujędrnienie skóry

Wyszczuplenie sylwetki

ONDA w SkinClinic

W SkinClinic z zabiegu Onda korzystają osoby w każdym wieku. I choć ten zabieg to nowość, ma już swoje wierne fanki. Został okrzyknięty najlepszym tego typu zabiegiem do usuwania cellulitu. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, najlepiej jest wykonać od 2 do 4 zabiegów w dwutygodniowych odstępach. Cena jednego obszaru rozpoczyna się od 1200 zł.