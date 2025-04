Retinol jest najbardziej magicznym produktem w pielęgnacji skóry. Robi wiele niesamowitych rzeczy: zmniejsza przebarwienia, leczy trądzik, poprawia koloryt i teksturę skóry, zwiększa produkcję kolagenu, a przede wszystkim — jest wrogiem zmarszczek. Wygładza te, które już powstały i zapobiega powstawaniu nowych. Na jego skuteczność przysięgają wszyscy dermatolodzy. O tym, jak retinol działa na skórę i jak prawidłowo go stosować pisałyśmy tutaj: Retinol na twarz — kiedy i jak stosować?

Reklama

Warto jednak wiedzieć, że choć retinol jest ultraskuteczny, jest też bardzo wymagającym składnikiem. Źle stosowany nie tylko nie przyniesie żadnych efektów, ale może też zaszkodzić skórze. To, co jest kluczowe w kuracji retinolem to odpowiednie dobranie pozostałych kosmetyków, które nie będą kolidować z jego działaniem, nie spowodują podrażnień ani innych skutków ubocznych. Z czym nie można łączyć retinolu i dlaczego? O tym w dalszej części tekstu.

Spis treści:

Retinol, choć jest wysoce skuteczny, ma też swoje wady i musi być stosowany bardzo ostrożnie. Istnieje kilka składników, z którymi nie można go łączyć.

Retinolu nie można łączyć z kwasami AHA i BHA , w szczególności z kwasem: glikolowym, migdałowym, salicylowym i pirogronowym.

, w szczególności z kwasem: glikolowym, migdałowym, salicylowym i pirogronowym. Retinolu nie można łączyć z witaminą C w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Witamina C ma inne pH niż retinol (witamina C ma kwaśne, retinol neutralne), przez co obniża jego skuteczność. Kosmetyki nie powinny być zatem stosowane za jednym razem, czyli — po aplikacji serum z retinolem nie można nałożyć na niego kremu z witaminą C, ale — można zastosować go rano. Taki plan jest jak najbardziej zalecany i nie wpłynie na ich działanie.

w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Witamina C ma inne pH niż retinol (witamina C ma kwaśne, retinol neutralne), przez co obniża jego skuteczność. Kosmetyki nie powinny być zatem stosowane za jednym razem, czyli — po aplikacji serum z retinolem nie można nałożyć na niego kremu z witaminą C, ale — można zastosować go rano. Taki plan jest jak najbardziej zalecany i nie wpłynie na ich działanie. Retinolu nie można łączyć z maściami farmakologicznymi i retinoidami doustnymi, ponieważ mogą doprowadzić do silnego podrażnienia. O tym, że stosujemy kosmetyki z retinolem, należy obowiązkowo powiedzieć lekarzowi podczas wizyty.

Chociaż retinol i niacynamid uzupełniają się wzajemnie (retinol złuszcza, niacynamid nawilża), kombinacja nie jest rekomendowana dla każdego. Przede wszystkim, powinny unikać jej osoby rozpoczynające swoją przygodę retinolem oraz z wrażliwą skórą — może silnie ją przesuszyć i podrażnić. Osoby, które mają już zbudowaną tolerancję, powinny ostrożnie dobierać stężenia składników. Najlepszym wyborem będzie kosmetyk, który w składzie zawiera obie te substancje.

uzupełniają się wzajemnie (retinol złuszcza, niacynamid nawilża), kombinacja nie jest rekomendowana dla każdego. Przede wszystkim, powinny unikać jej osoby rozpoczynające swoją przygodę retinolem oraz z wrażliwą skórą — może silnie ją przesuszyć i podrażnić. Osoby, które mają już zbudowaną tolerancję, powinny ostrożnie dobierać stężenia składników. Najlepszym wyborem będzie kosmetyk, który w składzie zawiera obie te substancje. Podczas kuracji retinolem nie można również korzystać z solarium, wykonywać peelingów chemicznych, zabiegów laserowych oraz mezoterapii.

Kosmetyki z retinolem: 6 najlepszych produktów, które spłycają zmarszczki i zapewniają długotrwałe efekty

fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Po nałożeniu kosmetyku z retinolem obowiązkowo należy wklepać krem nawilżający. Najlepszy będzie ten, który bogaty jest w: ceramidy, wyciągi roślinne (np. z wąkrotki azjatyckiej lub oczaru wirginijskiego), kwas hialuronowy, pantenol, alantoinę, glicerynę oraz witaminę E.

UWAGA: Nie należy aplikować kremu zaraz po retinolu — konieczne jest odczekanie 20-30 min, aby się wchłonął.

Reklama

Czytaj także:

Krem na przebarwienia na twarzy: 10 TOP produktów, dzięki którym zapomnisz o niedoskonałościach

Kremy nawilżające na sezon jesień-zima 2022/23: 7 najlepszych kosmetyków, które szybko ukoją spragnioną skórę