Depilator Braun Silk-épil 9 Flex to rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających kobiet. Dzięki w pełni elastycznej głowicy umożliwia dokładną i delikatną depilację, również na mokro. Jego nowoczesny, a jednocześnie elegancki design na pewno przypadnie do gustu wszystkim mamom ceniącym nie tylko jakość wykonania, ale także wymiar praktyczny. Wymienne nasadki sprawią, że w jednej chwili depilator stanie się wielofunkcyjnym urządzeniem do masażu, pielęgnacji ciała oraz twarzy. Dzięki praktycznemu i wygodnemu etui, obdarowana mama będzie mogła cieszyć się gładką skórą również podczas dłuższych wyjazdów.

Cena sugerowana w zależności od modelu: 899 zł

fot. materiały prasowe

Braun Silk-expert Pro 5 to idealne rozwiązanie dla mam, które cenią sobie niezależność, bezpieczeństwo i długotrwałe efekty. Rewolucyjna technologia Skin Pro 2.0 na bieżąco odczytuje koloryt skóry i dobiera odpowiednią intensywność impulsów, tak aby zabieg był dostosowany indywidualnie do obszaru ciała, na którym wykonujemy zabieg. To idealne rozwiązanie dla mam, które są w ciągłym biegu, lub nie lubią poświęcać zbyt dużo czasu na pielęgnację. Dzięki niezwykłej wydajności i efektywności depilacja jest bardzo szybka. Do wykonania zabiegu na dolnych partiach nóg potrzeba tylko 5 minut.

Cena sugerowana w zależności od modelu: 2 399 zł

fot. materiały prasowe

Braun Silk-expert Pro 3 to kolejne urządzenie z portfolio IPL od marki Braun, które gwarantuje szybką, skuteczną i bezpieczną depilację. Zostało wyposażone w specjalny, delikatny tryb, który dedykowany jest poczatkującym użytkowniczkom lub do wykonywania zabiegów w obszarach intymnych. Tym razem w nowym wariancie kolorystycznym łączącym biel i srebrne elementy. To następna propozycja prezentu dla mam, które chcą zadbać o skórę na własnych zasadach, bez konieczności wizyt w salonach kosmetycznych.

Cena sugerowana: 1 799 zł

