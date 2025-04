Czasami marzenia spełniają się same, ale zazwyczaj trzeba jednak im w tym pomóc. Karolina Kuklińska-Kosowicz i Paweł Kosowicz nie lubią czekać bezczynnie, więc sami zaczęli zmieniać plany w realne rzeczy. Tak powstało YOPE, czyli naturalne kosmetyki i środki czystości urzekające nieoczywistymi kompozycjami zapachowymi i łagodnymi recepturami. A teraz jedno z ich marzeń spełniło się samo. Okazało się, że ulubiona aktorka jest fanką stworzonej przez nich marki! Czy to nie brzmi jak doskonały materiał na film? Zobaczcie efekty tej współpracy!

"Scenariusz napisał się naturalnie"

Paweł Kosowicz: Na samym początku YOPE, kiedy myśleliśmy o stworzeniu własnej marki kosmetycznej i o tym, jaka ona powinna być, ktoś zadał nam pytanie, jaka znana osoba mogłaby tę markę utożsamiać. Nie było wówczas mowy o jakiejkolwiek współpracy, więc w tym abstrakcyjnym ćwiczeniu mogliśmy pomyśleć o kimkolwiek na świecie. I wtedy właśnie pierwszy raz skojarzyliśmy YOPE z Agnieszką Grochowską. Piękną i naturalną kobietą oraz wspaniałą aktorką. Teraz, po kilku latach, kiedy okazało się, że Agnieszka bardzo lubi YOPE i na dodatek zgodziła się o tym opowiedzieć przed kamerami, było to dla nas jak spełnienie marzeń.

To było wielkie wydarzenie w świecie YOPE. Pierwszy film o filozofii i produktach marki nagrywany był na Mokotowskiej 26 w Warszawie. Scenariusz napisał się naturalnie, bo wszyscy "na planie" czuli się swobodnie, a aktorka doskonale wiedziała, na których półkach stoją jej ulubione produkty. Są to m.in.: naturalne środki czystości z certyfikatem Ecolabel, dzięki którym może zadbać o dom, nie narażając najbliższych na kontakt z silnie działającą chemią oraz superdelikatne mydła, stworzone dla delikatnej skóry najmłodszych.

Karolina Kuklińska-Kosowicz: Dla mnie ważne jest, że znam Agnieszkę osobiście. Bardzo ją cenię za naturalność, inteligencję i za to, że nie podąża ślepo za trendami. Tak jak dla nas, ważna jest dla niej prywatność, rodzina i dom. Chcemy pracować z ludźmi, którzy są prawdziwi w tym, co robią, którzy żyją w zgodzie ze sobą i robią to, co kochają. Agnieszka jest właśnie kimś takim.

Co lubi Agnieszka Grochowska?

Oczywiście niezwykłe zapachy. Wyszukiwanie nieoczywistych kompozycji, to zasługa Karoliny. Inspirują ją magiczne momenty: podróże, chwile z rodziną i przyjaciółmi, wspomnienia z dzieciństwa. Werbena, kadzidłowiec z rozmarynem, herbata z miętą czy geranium - te kompozycje dla Agnieszki były jak rozczulający i budzący niezwykłe emocje powiew przeszłości. Właśnie tak pachniała toaletka jej ukochanej babci, której szuflady wypełnione były aromatycznym mydłem i wonnymi olejkami. Teraz znów może delektować się tymi wyjątkowymi zapachami i cieszyć się ciepłymi wspomnieniami, które wywołują.

Ale YOPE to jednak nie tylko zapachy. To przede wszystkim ponad 90% składników naturalnych w każdym produkcie, oryginalny design i promowanie świadomości ekologicznej. YOPE dba o cały dom, nie tylko o jego domowników. W ofercie marki są kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyki dla dzieci, a także ekologiczne środki czystości i delikatna dla dłoni linia kuchenna.

Kosmetyki marki YOPE to zwykłe produkty tworzone według zupełnie nowych reguł!

