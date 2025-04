Wrastające włosy to jeden z niemiłych skutków zabiegów depilacji i golenia, który dotyczy sporej części kobiet. Przyczyną jest na ogół nieprawidłowy wzrost włosków, albo nieodpowiednio dobrana lub wykonana metoda usuwania zbędnego owłosienia. Co zrobić w takiej sytuacji i jak jej zapobiec w przyszłości?

Reklama

Spis treści:

Istnieją 3 główne metody pozbywania się owłosienia: golenie maszynką, depilacja (depilatorem, woskiem lub pastą cukrową) i depilacja laserowa.

Golenie maszynką a wrastające włoski

Golenie maszynką najbardziej przyczynia się do problemu z wrastającymi włosami. Aby zminimalizować nieprzyjemne skutki, po pierwsze stosuj piankę lub żel do golenia, który da odpowiedni poślizg maszynce. Po drugie, nie dociskaj jej z całej siły do ciała, tylko delikatnie przesuwaj.

Po goleniu koniecznie zastosuj balsam odżywczy. Pamiętaj jednak, że po goleniu włosy odrastają w znacznie większej ilości i są dużo mocniejsze.

Krem do depilacji - jak go stosować + 6 najpopularniejszych produktów

Depilacja a wrastające włoski

Usuwanie włosków depilatorem jest mniej inwazyjną metodą - wrastanie włosków najczęściej związane jest z nieprawidłowym ustawieniem funkcji depilatora - zbyt szybkie wyrywanie włosów prowadzi do podrażnień i zaczerwienienia skóry.

Podobnie sprawa ma się z depilacją woskiem. Najbezpieczniejsza z metod depilacji jest depilacja pastą cukrową.

Depilacja laserowa a wrastające włoski

To najlepsza i najbezpieczniejsza metoda. Depilacja laserowa, w którą inwestuje coraz więcej kobiet, prowadzi do całkowitej eliminacji owłosienia z wybranych partii ciała. Niestety ma jedną wadę - jest najdroższa ze wszystkich.

fot. Adobe Stock, Andrii

Co zrobić, że włosy nie wrastały? Jedną z najlepszych metod jest regularne peelingowanie ciała i odżywianie odpowiednio dobranymi kosmetykami.

Nie trzeba przypominać, że nakładanie balsamu do ciała jest obowiązkowe po każdej kąpieli. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasza skóra jest odżywiona i wzmocniona. Użycie odpowiednich kosmetyków wpływa na prawidłowy wzrost włosa i pomaga przebić mu się przez warstwę skóry. Doskonale w tej roli sprawdzą się naturalne olejki do ciała, np. olejek arganowy albo jojoba.

Peeling do ciała nie powinien być stosowany z taką częstotliwością jak balsam - nie tylko złuszcza on naskórek, ale również wysusza skórę - 2-3 razy w tygodniu będzie optymalne. Z wrastającymi włosami świetnie radzi sobie również regularne szczotkowanie ciała na sucho.

Niektóre marki mają w swojej ofercie kosmetyki przeznaczone specjalnie do stosowania po goleniu czy depilacji. Zmiękczają one naskórek i zapobiegają powstawaniu nieestetycznych, czerwonych kropek.

Jeśli niemal po każdej depilacji borykasz się z wrastającymi włosami, na skórze może pojawić się stan zapalny. Powinnaś wtedy odkazić ranę i przetrzeć ją preparatem z antybiotykiem. Po wyleczeniu stanu zapalnego, możesz podważyć włosek igłą i pozbyć się go.

Jeśli taka sytuacja powtarza się, warto pomyśleć o wizycie u dermatologa - możesz doprowadzić do zapalenia mieszków włosowych a to nierzadko prowadzi do poważnych chorób skórnych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.03.2020

Reklama

Czytaj także:

Depilacja bikini - jak depilować miejsca intymne w skuteczny sposób? 5 popularnych metod

Depilacja laserowa nóg – ile zabiegów trzeba wykonać, żeby uzyskać najlepsze efekty?