Skóra musi wiele znosić. Albo ją golimy żyletką, wtedy jest skłonna do zaczerwienień i podrażnień, albo używamy depilatora i wtedy pojawiają się wrastające włoski. A gładkie nogi chce mieć przecież każda z nas! Jeśli próbowałaś już różnych kosmetyków po depilacji i nic się u ciebie nie sprawdza, wypróbuj nasz patent. To Sudocrem! Kosztuje grosze, a potrafi zdziałać cuda.

Sudocrem po depilacji - jak działa

To teoretycznie krem przeznaczony dla dzieci i niemowląt, do skóry narażonej na odleżyny i odparzenia. Jednak okazuje się, że świetnie sprawdza się też jako kosmetyk po depilacji. Sudocrem jest idealny do skóry podrażnionej. Jeśli więc walczysz z zaczerwienioną skórą i wrastającymi włoskami po goleniu, zacznij używać Sudocremu.

Przyczyną wrastania włosków jest urwanie włoska podczas depilacji. Zostaje on osłabiony i nie ma już siły przebić się przez skórę na zewnątrz. Wtedy zmienia kierunek wzrostu, zwykle do wnętrza naskórka. A na skórze ty widzisz to jako czerwoną krostkę w miejscu, gdzie się depilowałaś. Jeśli chcesz się pozbyć tego problemu, regularnie rób peeling ciała i dobrze nawilżaj skórę. I właśnie świeżo po goleniu świetnie sprawdza się Sudocrem.

Ten produkt nie tylko zmiękcza skórę, ale też pomaga jej się wygoić po goleniu. Sudocrem zawiera cynk, co przyspiesza proces regeneracji i gojenia krostek. Jest hipoalergiczny, więc też łagodzi podrażnioną skórę.

Sudocrem może ci się przydać nie tylko po depilacji, ale też na spierzchnięte usta, popękaną, przesuszoną skórę na łokciach i inne podrażnienia.

