3 z 5

Weź kąpiel w deszczówce. Taki sposób miały nasze babcie. Wiedziały, że miękka, czysta woda pozostawia skórę napiętą i miłą w dotyku. Dziś często cierpimy z powodu przesuszonej skóry, zwłaszcza na łydkach, ramionach czy na głowie. Odpowiedzialne są za to związki żelaza, sole wapnia i magnezu oraz chlor zawarte w wodzie kranowej. To również one wywołują podrażnienia u alergików. Jeżeli po umyciu twoja skóra jest niemile ściągnięta, rozważ montaż filtra prysznicowego. Mycie się w oczyszczonej wodzie pozwala powrócić do naturalnego blasku włosów i pożegnać się z podrażnieniami. Po prysznicu warto też nawilżyć wilgotną skórę naturalnymi olejkami, na przykład migdałowym.