Filozofia rodzinna



Philip Martin’s to marka z rodzinną historią, co jest zwyczajem wśród Włochów. Mauro Trimigliozzi założył firmę Philip Martin’s w 2006 roku. Już wtedy miał ogromne doświadczenie w branży kosmetycznej oraz pasję do tworzenia produktów do pielęgnacji włosów i skóry w oparciu o filozofię kosmetyków organicznych, naturalnych i biokompatybilnych. Nazwę zainspirowały dzieci – Filippo i Martina – dla założyciela synonimy czystości i szczerości. Wraz z narodzinami trzeciego dziecka, Tommaso, powstała linia do pielęgnacji niemowląt Tommy Baby.

Zależy mi na duchu ciągłości – powiedział prezes firmy Philip Martin’s – i mam nadzieję, że moje dzieci będą kontynuować moją pracę. Marzę, aby moje dzieci dorastały z produktami, które nie powodują zapalenia skóry, alergii i wielu innych problemów.

W trakcie produkcji firma nie używa sodu, agresywnych konserwantów, alkoholi i innych pierwiastków niebezpiecznych dla człowieka. To kolejny aspekt wyróżniający jakość marki Philip Martin’s.

Zadowolić wybranych



Czy trzeba dodawać, że dla Włocha, który biznes traktuje jako dziedzictwo rodzinne, ważne są wartości, a nie sztuczki marketingowe? Philip Martin’s nie dąży do masowej popularności. Jeden ze sloganów marki brzmi: Nie chcemy zadowolić wszystkich, ale wybranych – wyjaśnia Trimigliozzi.

Philip Martin’s oferuje produkty dla wszystkich rodzajów skóry. Na opakowaniu znajdziemy cztery główne składniki, które od razu opowiedzą o istocie produktu. Z tyłu stylowego pudełka wszystkie składniki są wymienione dużymi literami, ponieważ Philip Martin’s nie ma nic do ukrycia. Marka jest dumna ze swoich organicznych receptur.

Jak projektant Valentino został ambasadorem marki



W 2011 roku w biurze Philip Martin’s zadzwonił telefon. Abonent, a był nim słynny projektant mody Valentino Garavani, poprosił o połączenie z prezesem firmy Mauro Trimigliozzim.

– Witam, nazywam się Valentino Garavani, chcę kupić 12 litrów Maple Wash i Maple Rinse, ponieważ przeprowadzam się do Beverly Hills i nie będę mógł już tego kupić od mojego fryzjera w Rzymie.

Mauro Trimigliozzi pomyślał, że to żart.

– Nazywasz się Valentino Garavani? No to ja jestem Roberto Baggio (przyp. red. – słynny włoski piłkarz).

To nie był żart. Valentino wykupił swoje spore zamówienie, a później opowiedział magazynowi Harper's Bazaar o swoich codziennych rytuałach. Zgadnijcie, co momentalnie zasłynęło w świecie mody? Tak, to włoska marka Philip Martin’s.

Wyjątkowe odczucia



Philip Martin’s koncentruje się na włosach, ciele i delikatnej skórze twarzy. To kosmetyki dla każdego: dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Koloryzacja włosów farbą Philip Martin's zamienia się w natychmiastowy zabieg leczniczy dzięki połączeniu regenerujących i koloryzujących składników. Marka oferuje kurację tonizującą, której sekretem są rozdrobnione zioła i odpowiednie proporcje, a także kompletną linię produktów do pielęgnacji włosów w domu. Do ciała Philip Martin’s tworzy „pyszne” żele pod prysznic, słodkie kremy, perfumy unisex „z charakterem”. Jednocześnie firma poleca połączenie pielęgnacji domowej Philip Martin’s z zabiegami salonowymi. Specjalnie dla mężczyzn powstają niszowe kolekcje do pielęgnacji. Szczególną uwagę przykuwają produkty do stylizacji włosów, które mieszczą się w pierwszej dziesiątce światowych beauty trendów.

Prawie 85% ankietowanych klientów w 30 krajach na całym świecie nie odważyło się eksperymentować z innymi markami kosmetycznymi po pierwszym doświadczeniu korzystania z marki Philip Martin’s – powiedział przedstawiciel dystrybutora podczas prezentacji w Warszawie.

TOP 5 faktów o Philip Martin’s, które czynią markę wyjątkową



85% ankietowanych klientów w 30 krajach, po pierwszych doświadczeniach z używaniem marki Philip Martin's, przyznaje, że nigdy wcześniej nie mieli tak pięknych włosów i zadbanej skóry.

Styliści, którzy rozpoczynają współpracę z marką Philip Martin’s bez rękawiczek, zauważają: po dwóch tygodniach skóra dłoni staje się miękka i zadbana. Znikają podrażnienia, które objawiały się przy pracy z innymi markami.

Opakowania produktów Philip Martin’s „oddychają”: możesz poczuć subtelny zapach szamponu lub kremu bez otwierania opakowania.

Produkty Philip Martin’s to sztuka łączenia unikalnych właściwości natury. Lawenda, awokado, mięta pieprzowa, opuncja, ferula, ekstrakt z pomidora, guarana, różne olejki eteryczne i dziesiątki innych skutecznych dla urody i młodości roślin – ich tajemnice codziennie odkrywane są w laboratoriach naukowych Philip Martin’s, by tworzyć jeszcze skuteczniejsze formuły kosmetyczne.

Odrobina luksusu: Philip Martin's to jedyna marka kosmetyczna przedstawiona w La Samaritaine, w błyszczącej witrynie francuskiego luksusowego Moet Hennessy Louis Vuitton w Paryżu. Wybierają go dla swoich gości elitarne kluby i rezydencje w 30 krajach świata, potomkowie rodzin królewskich i znane osobistości ze świata mody.

Teraz już oficjalnie włoska marka Philip Martin’s jest prezentowana na polskim rynku. Już dziś możesz cieszyć się wysoką jakością ich produktów do pielęgnacji domowej. Na razie Philip Martin’s jest dostępny tylko w kilku salonach w Polsce. Jednak obecność w nowych punktach stale się poszerza, ponieważ coraz więcej profesjonalistów z branży kosmetycznej wybiera Philip Martin's jako swojego faworyta.

Jeśli doceniasz swoje naturalne piękno, zachęcamy do jak najszybszego wypróbowania produktów Philip Martin’s – gwarantujemy, że to doświadczenie kosmetyczne zmieni Twoje wyobrażenie o przyjemności, jaką można uzyskać dzięki dbaniu o siebie.

Jedyny oficjalny dystrybutor marki Philip Martin`s w Polsce zaprasza do współpracy właścicieli salonów kosmetycznych oraz stylistów.

