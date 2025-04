... witaminę C! Pewnie znasz patent modelek na jędrną i młodą skórę? Dziewczyny ze świata mody zaczynają swój dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną. Ale to nie koniec. Stosują też kremy, balsamy i sera. Wszystko po to, by jak najdłużej zachwycać młodym wyglądem.

Dermatolodzy są zgodni co do tego, że używanie kosmetyków z witaminą C przynosi zbawienne skutki. Czym wyróżnia się ten składnik i jak działa na naszą skórę? Wyjaśniamy!

Kwas L-askorbinowy czyli po prostu witamina C

Pozytywnie wpływa na zdrowie, wzmacnia odporność, przyspiesza gojenie ran. Oto tylko niektóre z efektów stosowania witaminy C. Ale to nie koniec! Jak się okazuje, witamina C to też bezkonkurencyjna królowa wśród składników wykorzystywanych w branży beauty. Badania potwierdzają, że stosowanie kosmetyków z witaminą C bezpośrednio na skórę, działa efektywniej niż w formie suplementacji.

Witamina C w kosmetyce - najważniejsze właściwości

Działa ujędrniająco - udowodniono, że miejscowe stosowanie kwasu L-askorbinowego stymuluje produkcję kolagenu, który odpowiada za sprężystość i jędrność. Wystarczy regularne stosowanie kosmetyków z witaminą C, które dodatkowo zmniejszą widoczność cellulitu!

Przywraca blask - wieczorem nawilżasz swoją skórę balsamem z witaminą C? To bardzo dobrze. Jak się okazuje, kosmetyki zawierajace ten składnik, poprawiają koloryt skóry i widocznie ją odmładza. Dodatkowo dzięki przyspieszeniu syntezy kolagenu skóra staje się wyraźnie gładsza, ładnie napięta i dobrze nawilżona.

Działa odmładzająco - witamina C to najsilniejszy antyoksydant, który skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, zachowując tym samym zdrową i młodą skórą.

Łagodzi podrażnienia i poprawia strukturę skóry - masz skórę wrażliwą, a może po prostu suchą po zimie? Wypróbuj kosmetyki z witaminą C, które zadziałają kojąco.

Ciesz się jędrniejszą skórą już w 10 dni i #zachwycaj całą sobą!

Marzysz o jędrnej, pozbawionej cellulitu i innych niedoskonałości skórze? Która z nas o tym nie śni? Pamiętaj, że kluczem jest właściwa pielęgnacja. Po kąpieli rozprowadź na całej powierzchni skóry Ujędrniający Balsam Do Ciała Q10 + witamina C od NIVEA. Szczególnie zaopiekuj się tymi partiami, które są najmocniej przesuszone (np. łokcie i nogi). Odczekaj chwilę, aż balsam się wchłonie. Czynność najlepiej powtarzać codziennie. Zobaczysz, że już po 10 dniach twoje ciało będzie jędrniejsze, bardziej gładkie i nawilżone. Dodatkowo zmniejszy się widoczność cellulitu!

Produkt spełnił moje oczekiwania. Od lat używam balsamy/mleczka do ciała marki NIVEA. Mają świetną konsystencję, idealnie nawilżają skórę, pięknie pachną i utrzymują kondycję mojej skóry na oczekiwanym poziomie. Polecam :) - skomentowała Pani Katarzyna*

Czym wyróżnia się Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C?

Balsam został wzbogacony o 2 silne antyoksydanty - koenzym Q10 i witaminę

Udoskonalona formuła zauważalnie ujędrnia i poprawia sprężystość skóry już po 10 dniach stosowania!

Intensywnie nawilża skórę przez 48 godzin

Rewelacyjny produkt! Piękny zapach, lekka konsystencja. Balsam bardzo dobrze się wchłania, po użyciu skóra wygląda zdrowo, jest nawilżona i delikatna. Mój must-have w codziennej pielęgnacji! - mówi Pani Paulina*

