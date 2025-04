Uwielbiam biegać, kocham jeździć na rowerze, każdą wolną chwilę spędzam aktywnie. Ćwiczę też karate, więc wygoda jest dla mnie priorytetem. Zwykle noszę luźne ubrania: uwielbiam szorty, wygodne trampki i moje ukochane różowe okulary. Gdy w naszej redakcji pojawiły się nowe wkładki Bella Ideale, to od razu pomyślałam, że muszę je przetestować, by dowiedzieć się, czy sprawdzą się dla tak aktywnej i wymagającej osoby jak ja. Czy się im udało? Sprawdźcie!

Reklama

Długotrwały komfort

Wkładki są bardzo cienkie i nie przesuwają się nawet podczas biegania, czy jazdy na rowerze. Zupełnie ich nie czuć, co zapewnia komfort i pewność siebie! Miałam je ze sobą podczas majówki nad morzem i sprawdziły się rewelacyjnie!

Wkładki Bella Ideale są też super delikatne. Wszystko dzięki unikalnemu pokryciu StaySofti o podwójnej strukturze połączonych włóknin. Wkładka przez cały czas jest miękka i delikatna, co dodatkowo sprawia, że czułam się fantastycznie.

Fot. Archiwum prywatne

Piękny zapach

Dodatkowym plusem jest przyjemny, ale neutralny zapach. Czuć go już po otwarciu opakowania. Wkładki eliminują też nieprzyjemny zapach, dzięki czemu przez cały dzień czułam się bardzo świeżo.

Zero podrażnień

Nigdy nie przywiązywałam dużej wagi do wyboru wkładek, a po niektórych niestety miałam spore podrażnienia... Z wkładkami Bella Ideale jest zupełnie inaczej. Zero podrażnień, a moja skóra jest przyjemnie delikatna. To wszystko dzięki oddychającej warstwie dolnej, która umożliwia swobodną termoregulację, pomagając w utrzymaniu odpowiedniej higieny stref intymnych.

Wkładki Bella to mój must-have. Mają niewielkie opakowanie, są bardzo poręczne i świetnie mieszczą się w mojej torebce. Nie wychodzę bez nich z domu, bo to właśnie one gwarantują mi uczucie komfortu i pewności siebie!

Fot. Archiwum prywatne

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Bella