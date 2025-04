Skóra kocha witaminy. A które w szczególności? A, C i E. Dzięki nim zawsze wygląda pięknie, jest świetlista, a co najważniejsze zdrowa. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, po ich dobroczynnych właściwościach.

Witamina A

Dzięki niej wolniej się starzejemy, ponieważ stymuluje produkcję kolagenu. Jest doskonałym lekiem na przebarwienia i zmiany po trądzikowe, a jej najważniejszym zadaniem jest walka z wolnymi rodnikami, które powodują m.in. starzenie się skóry. Witamina A sprawi, że twoja skóra stanie się bardziej świetlista i wzmocniona.

Witamina E

Dociera bezpośrednio do struktur lipidowych skóry i jest jej tarczą ochronną. Podobnie jak witamina A zwalcza wolne rodniki i hamuje proces starzenia wywołany czynnikami środowiskowymi. Chroni skórę przed wysuszeniem i powstawaniem stanów zapalnych. Dodatkowo zmniejsza rumień powstający na skutek promieniowania UV. Widzisz, jedna witamina, a tyle potrafi!

Witamina C

Walczy z wolnymi rodnikami i dodaje skórze młodości. Rewitalizuje naskórek, poprawia jakość naczyń krwionośnych, które są kruche i skłonne do pękania. Idealna dla typowych wrażliwców. Główną zaletą witaminy C jest jej wpływ na kolor cery. Skóra staje się gładsza, jaśniejsza i pełna blasku. Witamina C ma po prostu rewelacyjne działanie.

Witaminowe źródło

Kupując kosmetyki, powinnaś dokładnie sprawdzać ich składy, pod kątem zawartości wymienionych witamin. Możesz też na co dzień dostarczać sobie dawkę tych witamin w bardzo prosty sposób. Wystarczy butelka soku zawierającego witaminy: A,C i E. Świetnym wyborem będzie np. sok Vitaminka Hortex. Jest naprawdę smaczny, ma w sobie wszystko, czego potrzebujesz i zmieści się w torebce. Dzięki niemu zaczniesz dzień dawką prawdziwego zdrowia!

fot. soki Vitaminka Hortex

