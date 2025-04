Sklepy kosmetyczne Kontigo przygotowały świąteczne zestawy, które z czułością zadbają o skórę twarzy i cała, ale też wprowadzą w dobry nastrój zapachami, które kojarzą się ze Świętami i rozgrzewają w zimowe wieczory i poranki. Dbając o ciało wieczorem, każda kobieta może z przyjemnością zanurzyć się w zapachu szarlotki lub pomarańczy z dodatkiem korzennych przypraw albo zrelaksować się w aurze karmelu i słodkiego aromatycznego brownie. Natomiast poranek może zacząć z żelem pod prysznic o pobudzającym zapachu herbatki lub owoców borówki. Możliwości wyboru zapachów oraz kosmetyków są ogromne, tylko od twojej fantazji zależy, czym uszczęśliwisz bliską osobę lub… siebie samą!

KONKURS

Napisz, dlaczego świąteczne zestawy kosmetyków dostępne w Kontigo to dobry pomysł na prezent pod choinkę. 10 najciekawszych odpowiedzi zostanie nagrodzonych zestawami kosmetyków naturalnych marki Biolove o zapachu słodkiego karmelu!

W zestawie kosmetyków Biolove znajdziesz:

1.Żel pod prysznic

Jego delikatna formuła nie powoduje podrażnień, jest łagodna dla skóry wrażliwej lub atopowej. Zawarty panthenol działa łagodząco, natomiast gliceryna roślinna nawilża skórę. Kosmetyk odpowiedni również do stosowania przez dzieci, dzięki zawartości betainy kokosowej.

2. Peeling do ciała

Drobiny cukru oczyszczają skórę, pozostawiając ją gładką i odżywioną. Masło shea i olej kokosowy działają nawilżająco, dlatego po spłukaniu peelingu nie musisz stosować dodatkowego balsamu. Witamina E, zwana witaminą młodości, opóźnia procesy starzenia się skóry.

3. Mus do ciała

Piankowa konsystencja łatwo się rozprowadza i pozostawia na skórze warstwę chroniącą przed utratą wilgoci. Dodatek masła shea i oleju sojowego pielęgnują ciało.

Kosmetyki Biolove są wegańskie, pozbawione sztucznych barwników i wazeliny, a ich opakowania nadają się do recyklingu.

Kontigo to sieć sklepów kosmetycznych należących do grupy Eurocash. Koncept powstał z myślą o współczesnej kobiecie, której zapewnia wyjątkową obsługę oraz unikatowy asortyment, by mogła poczuć się zadbana. W ofercie Kontigo znajdują się produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, kosmetyki do makijażu oraz zapachy i akcesoria. Większość marek dostępna jest na wyłączność. Kontigo to sklepy kosmetyczne, w których dostępny jest najszerszy wachlarz kosmetyków naturalnych na polskim rynku. Marka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu online, a także w ponad 35 sklepach stacjonarnych w całej Polsce.

Artykuł powstał z udziałem sieci sklepów kosmetycznych Kontigo