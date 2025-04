Czas oderwać się od zdominowanego przez technologię świata, w którym coraz bardziej się zatracamy. Nadchodzi coś naprawdę wyjątkowego — pielęgnacja prosto z natury, za którą twoja skóra będzie ci wdzięczna! Oto AVON Distillery — rewolucyjny rytuał piękności stworzony dla kobiet w każdym wieku.

Wegańskie kosmetyki AVON Distillery - skład

Jesteś fanką kosmetyków naturalnych? Starasz się być eko i z zaangażowaniem dbasz o środowisko? Jeśli tak, to z pewnością pokochasz nową serię do pielęgnacji twarzy AVON Distillery.

Skoncentrowane formuły pełne drogocennych składników aktywnych zostały opracowane w laboratoriach AVON pod kontrolą dermatologów i alergologów. Receptury w całości oparto o naturalne komponenty i zadbano o to, aby proces produkcji przebiegał w duchu zrównoważonego rozwoju. W składzie nie znajdziemy więc alkoholu, substancji zapachowych, filtrów chemicznych, olejów mineralnych ani składników pochodzenia zwierzęcego. Co więcej, badania kliniczne, wykonane na zlecenie marki AVON potwierdzają, że niektóre z nas mogą zakwalifikować je do produktów hipoalergicznych, dedykowanych kobietom, mającym wrażliwą skórę.

Brak składników pochodzenia zwierzęcego nie oznacza jednak, że wegańskie kosmetyki słabiej działają. Cudowne właściwości roślin zostały na przestrzeni lat udowodnione i potwierdzone. Witaminy, aminokwasy i antyoksydanty, których są bogactwem, znajdują swoje zastosowanie w profesjonalnej pielęgnacji anti-aging, stosowanej przez miliony kobiet na całym świecie.

Co znajdziemy w serii AVON Distillery?

Te produkty to twój must-have nie tylko na nadchodzący sezon! Stosuj je o każdej porze roku, aby zapewnić swojej skórze naturalne doładowanie bez ryzyka podrażnień. W serii znajdziesz kompleksowy zestaw kosmetyków wprost stworzony do codziennego rytuału pielęgnacyjnego.

KROK 1. Balsam oczyszczający do twarzy Distillery Clean Break

Ten kosmetyk raz na zawsze zmieni twoje podejście do codziennego oczyszczania twarzy! Wmasowany w skórę zamienia się w mleczną piankę, która skutecznie, choć delikatnie rozpuszcza makijaż i usuwa wszelkie zanieczyszczenia bez naruszenia bariery ochronnej skóry. Do tego, wspaniale nawilża i udoskonala strukturę skóry, nadając efekt zdrowej, promiennej i pełnej blasku cery.

KROK 2. Regenerujący olejek do twarzy Distillery Purify Facial Oil

Aż 98% jednej kropli olejku stanowią składniki aktywne w najczystszej postaci! W tym, 97% to olejek jojoba - prawdziwe złoto wśród produktów do regeneracji skóry bardzo zniszczonej. Do tego, cenne antyoksydanty i fitole, które oczyszczają i chronią skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Olejek stosuj na oczyszczoną skórę przed nałożeniem kremu nawilżającego zarówno podczas pielęgnacji porannej, jak i wieczornej.

KROK 3. Nawilżający krem do twarzy SPF25 z filtrem mineralnym Distillery Shade The Day

Ten kosmetyk śmiało można określić kremem do zadań specjalnych! Nie tylko chroni przed szkodliwym promieniowaniem (naturalny filtr SPF25), ale także mocno nawilża i doskonale matuje. Co ważne, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, dlatego idealnie sprawdzi się pod makijaż.

KROK 4. Głęboko nawilżający eliksir na noc z gliceryną roślinną Distillery Sleep Poition

Nadszedł wieczór, a więc czas na naprawdę sporą dawkę nawilżenia! Jeśli chodzi o kompleksowe działanie, głęboko nawilżający eliksir Distillery Sleep Poition nie ma sobie równych. Dzięki zastosowaniu roślinnego hialurionianiu sodu (będącego pochodną kwasu hialuronowego) kosmetyk zwalcza oznaki starzenia, wspaniale nawilża nawet głębokie warstwy naskórka i przywraca skórze młodzieńczy blask. I budzisz się piękniejsza! :)

KROK 5. Skoncentrowana 100% witamina C w pudrze Distillery Shot Powder

And... last but not least! Kosmetyczna nowość, czyli 100% witamina C w pudrze - prawdziwie rewolucyjny produkt na rynku beauty! Jak jej używać? Wystarczy wymieszać na dłoni jedną miarkę witaminy C z kremem na dzień lub eliksirem na noc, aby wzmocnić jego antyoksydacyjne działanie. Efekt? Promienna, rozświetlona i doskonale ochroniona przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza cera, o której marzy każda z nas!

Jedno jest pewne - bycie „eko” przestało być chwilową modą. Jest obowiązkiem każdej z nas i świetną inwestycją w swoje zdrowie i piękno!

Dlatego właśnie wybieramy AVON Distillery! A wy? :)

Artykuł powstał z udziałem marki AVON.