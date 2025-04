Warkocz na lato to fryzura, nie tylko wygodna, ale też i modna. Wystarczy tylko zapleść go w nieco inny sposób niż zazwyczaj. Lekki nieład nada mu romantyczny styl, zwłaszcza, jeśli dobierzesz do takiej fryzury białą sukienką.

Jak zrobić warkocz na lato w romantycznym stylu radzi nasz ekspert - Katarzyna Gudan - stylistka fryzur ze Studia Urody Kaskada:

1. Umyj włosy i dodaj im objętości za pomocą szczotki. Podstawą dla tej fryzury jest warkocz dobierany. Zacznij go robić w taki sposób, aby kierował się na jedną stronę.

2. Gdy już zapleciesz włosy, zwiąż je gumką i ukryj końcówkę (możesz ją też natapirować)

3. Wyciągnij kilka pojedynczych pasm i lekko podtapiruj palcami, tak aby zapanował lekki nieład.