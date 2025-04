Niektórzy nie wyobrażają sobie urlopu bez wczasów z dala od domu, pięknego hotelu, widoków zapierających dech w piersiach, czy tropikalnych wspomnień. Ale są i tacy, którym najlepiej odpoczywa się w domu. Dlaczego? I co zrobić, by takie wakacje nie zamieniły się w natłok codziennych obowiązków? My już to wiemy.

Każda z nas jest inna i...

... to jest właśnie piękne. Ważne, żeby odpocząć tak, jak lubisz. Jeśli jesteś typem domatorki i nieswojo czujesz się wśród obcych ludzi, nie przepadasz za tłumami plażowiczów, hotelowiczami wypoczywającymi nad basenem, czy grupami wspinającymi się na szczyt, to pomyśl o alternatywie w zaciszu własnego domu. To przecież nic złego, że chcesz pobyć w miejscu, które jest twoim azylem, w którym potrafisz się zregenerować i naładować baterie. Zobacz o czym warto pamiętać podczas takiej formy wypoczynku.

Tego nie rób w czasie swojego urlopu

Jeśli kochasz spokój, domowy klimat, wypoczynek na tarasie, balkonie lub w ogrodzie, to pozwól sobie na niego. To twoje wakacje i żadne trendy nie powinny ci ich zepsuć.

Pamiętaj jednak, że urlop w domu rodzi jedno poważne ryzyko - może się okazać, że zamiast odpoczywać, zajmiesz się tymi wszystkimi obowiązkami, na które wcześniej nie miałaś czasu. Jak temu zapobiec?

Zaplanuj swój domowy urlop. Pomyśl o różnych aktywnościach, na które możesz pozwolić sobie w swoim mieszkaniu. Sporządź listę tych rzeczy i postaraj się zrealizować wszystko, co się na niej znajduje. Co powinno pojawić się w twoim planie? Nie zapomnij o domowym SPA, relaksującej jodze, dobrej książce i ulubionym filmie. Pamiętaj też o zmyśle smaku i zapachu - podczas urlopu pozwól sobie na coś pysznego, a jeśli sama uwielbiasz gotować i sprawia ci to prawdziwą frajdę, to pomyśl o przygotowaniu tych potraw, na które z reguły nie miałaś czasu. Fanki prac w ogrodzie mogą zrelaksować się wśród kwiatów, a jeśli jesteś miłośniczką długich spacerów z kimś bliskim u boku, to podczas domowych wakacji nie zapomnij o pieszej wycieczce. Obowiązkowo zarezerwuj sobie czas na łonie natury - pamiętaj o leżaku i odrobinie słońca, dzięki któremu twoja skóra będzie wyglądała na bardziej promienną.

Wakacje w domu i opaleniznę niczym z tropikalnej plaży? To możliwe

Z jednej strony jesteś domatorką, ale z drugiej zależy ci na wakacyjnej opaleniźnie? Teraz możesz to połączyć. Przed opalaniem użyj aktywator opalania sopot sun firmy Ziaja. Preparat nanieś równomiernie na skórę - zobaczysz, efekt będzie rewelacyjny. Kosmetyk przyspieszy proces pojawiania się opalenizny pod wpływem działania promieni słonecznych. Dodatkowo pogłębi brązowy koloryt skóry, intensywnie nawilży oraz zapobiegnie nadmiernej utracie wody. Wzmocni też naturalne mechanizmy obronne skóry, dzięki czemu uzyskasz naturalny, brązowy odcień, a twoja skóra będzie doskonale odżywiona!

Nie zapomnij też o ustach. Przed wyjściem na słońce posmaruj je preparatem na usta i znamiona SPF 30 sopot sun. Kosmetyk skutecznie chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Intensywnie nawilży i natłuszczy usta oraz zapobiegnie ich pękaniu.

Po każdym opalaniu zastosuj żel łagodzący po opalaniu sopot sun. Kosmetyk doskonale sprawdzi się również gdy na twojej skórze pojawią się podrażnienia wywołane zbyt długim przebywaniem na słońcu. Żel rozprowadź równomiernie na skórze. Już po chwili poczujesz ukojenie i ulgę.

Urlop w domu też może być udany. Wszystko zależy od ciebie!

Materiał powstał przy współpracy z marką Ziaja