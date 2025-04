Korzystanie z dobroczynnego działania naturalnych olejów jest obecnie coraz popularniejsze. Nowa marka Vis Plantis czerpie z natury to, co najlepsze, oferując czyste piękno zamknięte w nowoczesnej formule kosmetyków do pielęgnacji ciała, włosów i cery. Poznajcie je bliżej!

Olejek macadamia

Orzechy macadamia uważane są za jedne z najsłodszych na świecie. Zawierają aż 75 procent oleju, co czyni je również jednymi z najbardziej tłustych. Ich wyjątkowo twarda łupina kryje bogactwo witamin - między innymi witaminę A, E i witaminy z grupy B, a także lecytynę, fenole oraz wiele składników mineralnych.

Lekka konsystencja oleju pozyskiwanego z orzechów macadamia sprawia, że doskonale nawilża suchą skórę, jednocześnie nie dając uczucia tłustości. Ze względu na to, że wspaniale się wchłania, czasami nazywany jest nawet “znikającym olejem”. Ponieważ jest bogaty w antyutleniacze, skutecznie neutralizuje wolne rodniki, co przedłuża młodość skóry i poprawia jej stan. Łagodzi również podrażnienia posłoneczne, co przyda się zwłaszcza teraz, gdy lato zostawiło na naszej skórze niechciane “pamiątki”. W ofercie Vis Plantis znajdziecie olejek macadamia do ciała, który poprawi wygląd skóry i doskonale ją nawilży. Polecany jest dla wszystkich typów skóry, a zwłaszcza do suchej, wrażliwej, delikatnej, łuszczącej się i dojrzałej.

Olejek różany

Aby pozyskać 1 kilogram olejku różanego, należy zużyć aż pięć ton płatków, zbieranych tylko raz do roku. Kwiaty, z których się je pozyskuje, to róże damasceńskie, uprawiane w Bułgarii. Nic dziwnego, że olejek ten należy do najcenniejszych i najdroższych na świecie!

Ponieważ jest bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe - linolowy oraz linolenowy, jak również w witaminy, sprzyja regeneracji skóry i odżywia ją. Olej z królowej kwiatów przeciwdziała też starzeniu się skóry, wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Łagodzi przebarwienia, a przy tym nawilża, odświeża i poprawia elastyczność cery. Olejek różany Vis Plantis łączy w sobie dobrodziejstwa róży oraz olejku macadamia. Przeznaczony jest do twarzy, szyi i dekoltu wszystkich typów cery. Jednak najbardziej zadowolone będą z niego posiadaczki cery zniszczonej, z uszkodzeniami, suchej, wrażliwej, dojrzałej i skłonnej do zmarszczek.

Olejek arganowy

To olej wytwarzany z “Drzewa Życia” - arganii żelaznej. Nazywany jest również płynnym złotem Maroka, bowiem drzewa arganowe występują jedynie w południowej części tego kraju. Od lat wykorzystuje się go w medycynie naturalnej oraz kosmetyce z powodu jego niesamowitych właściwości. Szczególnie doceniają go osoby dbające o kondycję swoich włosów - dzięki wysokiej zawartości witaminy E oraz kwasów omega-6 i omega-9 pozwala odbudować ich strukturę, wzmacnia je i chroni.

Olej arganowy pozytywnie wpływa również na kondycję skóry głowy. Zmniejsza bowiem łojotok i łupież, łagodzi podrażnienia. Włosy, na które regularnie nakłada się olejek arganowy, stają się nawilżone, wygładzone, łatwe w rozczesywaniu i stylizacji. Olejek arganowy Vis Plantis z dodatkiem dobroczynnego oleju macadamia polecany jest do wszystkich rodzajów włosów - sprawi, że kosmyki będą miękkie, błyszczące i mocne.

Nowa marka Vis Plantis łączy w sobie najnowsze zdobycze kosmetologii i starannie wyselekcjonowane naturalne składniki. Wszystkie naturalne olejki z jej oferty znajdziecie w sklepie internetowym oraz już niebawem w drogeriach Hebe w całej Polsce.